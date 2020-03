$!GM, Ford cerrarán temporalmente sus fábricas en Norteamérica

DETROIT (AP) — Ford y General Motors confirmaron el miércoles que cerrarán temporalmente todas sus fábricas en América del Norte debido a la amenaza del nuevo coronavirus. Fiat Chrysler hará lo mismo, revelaron dos personas enteradas del asunto.

Ford dijo en un comunicado que sus plantas cerrarán después de los turnos de la tarde del jueves, hasta el 30 de marzo, mientras que GM dijo que comenzará una 'suspensión sistemática y ordenada' de la producción hasta por lo menos el 30 de marzo. Las operaciones serán evaluadas semanalmente después de eso.

The Associated Press dejó mensajes solicitando comentarios de Fiat Chrysler. Las personas que hablaron de los cierres pidieron no ser identificadas porque aún no se habían hecho los anuncios formales.

'Hemos estado tomando precauciones extraordinarias en todo el mundo para mantener seguros los ambientes de nuestras plantas, y los recientes acontecimientos en América del Norte dejan claro que esto es lo correcto ahora', dijo la directora general de GM, Mary Barra, en un comunicado.

Ford agregó que trabajará en las próximas semanas con los líderes del sindicato United Auto Workers sobre los planes para reanudar labores en las fábricas, así como en la exploración de más procedimientos para evitar la propagación del virus que causa la enfermedad COVID-19. El sindicato ha estado presionando para que cierren las fábricas porque los trabajadores temen entrar en contacto con el virus.

La decisión de General Motors, Fiat Chrysler y Ford dejará inactivos a unos 150.000 trabajadores del sector automovilístico. Es probable que reciban un pago suplementario además de los beneficios de desempleo del estado de Michigan. Los dos cheques combinados equivaldrán a lo que los trabajadores ganan normalmente.

La decisión revoca un acuerdo elaborado el martes por la noche en el que los fabricantes de automóviles cancelarían algunos turnos para poder limpiar a fondo equipos y edificios, pero manteniendo abiertas las fábricas. Sin embargo, los trabajadores, especialmente en algunas fábricas de Fiat Chrysler, todavía tenían miedo y estaban presionando al sindicato para que buscara cierres totales.

Fiat Chrysler cerró temporalmente una fábrica en Sterling Heights, Michigan, al norte de Detroit, después de que los trabajadores expresaran sus temores de contagiarse del virus.

La compañía dijo que un trabajador de la planta dio positivo a la presencia de coronavirus pero que no había estado trabajando en más de una semana. Un turno fue enviado a casa el martes por la noche y la planta fue limpiada, pero eso aparentemente no satisfizo a los trabajadores, y dos turnos más fueron cancelados el miércoles.

Ford dijo que el miércoles cerró una planta de ensamblaje en Wayne, Michigan _un suburbio de Detroit_ después de que un trabajador allí dio positivo por el virus que causa COVID-19. La compañía dijo que está limpiando y desinfectando a fondo el inmueble. La producción se detendrá hasta el 30 de marzo, dijo la compañía.

Por su parte, Honda Motor Co. anunció el miércoles que cerrará temporalmente sus fábricas en América del Norte durante aproximadamente una semana a partir del lunes, algo que trajo presión adicional a los fabricantes de automóviles con oficinas centrales en Detroit.