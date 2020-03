$!Gobernador mexicano: los pobres son “inmunes” al virus

El organillero Moisés Rosas pide propinas a los peatones en el centro de Ciudad de México, el martes 24 de marzo de 2020. Rosas que lleva 25 años como organillero, dijo no tener miedo al nuevo coronavirus y necesita los 200 pesos de media que gana al día. Su familia vive al día, señaló, de modo que si no trabajan, no tendrán ingresos. (AP Foto/Rebecca Blackwell)