Gobierno boliviano insiste en borrar el rastro de Morales

En esta imagen del 18 de enero de 2020, mujeres pasando junto a un mural que pedía la reelección del expresidente de Bolivia, Evo Morales, en El Alto, Bolivia. In this Jan. 18, 2020 photo, women walk past a mural promoting the re-election of Bolivia's former President Evo Morales, in El Alto, Bolivia. “La imagen de Morales no es casual, estaba enfocada para sostener el régimen caudillista que se impulsó desde su partido de gobierno”, dijo a The Associated Press la analista política y socióloga María Teresa Zegada, quien agregó que cualquier nuevo gobernante tomaría una decisión como la de Áñez para dejar atrás al gobernante que le precedió.