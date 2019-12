$!Gobierno de EEUU persuade a juez de frenar muro privado

HOUSTON (AP) — El gobierno estadounidense convenció a un juez federal de que evite que un grupo privado construya su propio muro a la orilla del río que separa a Estados Unidos de México, a pesar de que dicho grupo dice que respalda al presidente Donald Trump.

El juez federal de distrito Randy Crane ordenó el jueves al contratista de We Build the Wall, Fisher Industries, no instalar ningún cercado o muro a orillas del Río Grande (Bravo) hasta que haya cumplido con los requerimientos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que supervisa el manejo del río de acuerdo con los tratados internacionales.

La moción se presentó dos días después de que un juez estatal emitió una orden de restricción temporal. Las cuadrillas han seguido desmontando la zona y preparándose para la construcción de su muro, según agentes de la policía local que visitaron el lugar el miércoles.

We Build the Wall ha recaudado 25 millones de dólares desde diciembre de 2018, cuando su fundador Brian Kolfage creó una página de GoFundMe durante el cierre de gobierno causado por las exigencias de Trump de obtener fondos para la construcción del muro. La junta directiva de la organización incluye al exasesor de Trump Steve Bannon y al exsecretario de Estado de Kansas Kris Kobach, otro aliado del presidente.

Hasta el momento, el grupo ha construido menos de 1,6 kilómetros (una milla) cerca de El Paso, Texas. Ahora planea un segmento de 4,8 kilómetros (3 millas) de postes y concreto en el Valle del Río Grande en el sur de Texas, que sería construido por Fisher Industries, con sede en Dakota del Norte.

Fisher Industries recién obtuvo una licitación por 400 millones de dólares por parte del gobierno para construir barreras fronterizas en Arizona.

Kolfage ha dicho en distintas entrevistas que su grupo no iniciará la construcción hasta obtener la aprobación de la comisión a sus planes que, según sus críticos, podrían causar una severa erosión y redirigir inundaciones. Pero a través de redes sociales y en mensajes de recaudación de fondos, Kolfage ha solicitado donativos en reiteradas ocasiones bajo el argumento de que los equipos de construcción están por instalar los postes del cercado a unos cuantos pasos del río.

Esos mensajes han causado alarma entre algunos de los residentes de zonas cercanas y entre opositores a la construcción del muro, incluyendo a la ONG National Butterfly Center, que se ubica cerca del lugar en el que We Build the Wall planea la construcción. En respuesta a las críticas del centro de protección de mariposas, Kolfage ha publicado afirmaciones sin fundamentos de que el National Butterfly Center y otros grupos respaldan a los cárteles del narcotráfico y el tráfico de personas.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas ha solicitado más información desde que Fisher Industries presentó un breve documento con diagramas rudimentarios hechos a computadora en los que se afirmaba que la obra no empeoraría las inundaciones.

La solicitud federal de una orden restrictiva temporal — presentada a nombre de la comisión — cita un mensaje de recaudación de fondos que afirma que “pase lo que pase, el muro se construirá esta semana” y “no nos detendremos hasta que esté finalizado”. La moción federal señala que el mensaje se publicó el martes.

Según el Progress Times, Crane desestimó a We Build the Wall de la demanda después de que Kobach, quien funge como su abogado general, afirmó en la corte el jueves que el grupo no tiene control sobre el proyecto y que principalmente brinda “apoyo en redes sociales”.

Kolfage no respondió a un mensaje en busca de comentarios.

El martes, el juez estatal de distrito Keno Vasquez emitió una orden restrictiva similar para impedir la construcción a nombre de Javier Pena, abogado del National Butterfly Center. Dijo que el grupo continúa violando la medida si está preparando el terreno para una eventual construcción.

De acuerdo con un reporte del Departamento de Policía del condado de Hidalgo, la mañana del miércoles aún se realizaban obras en el lugar. Agentes de la policía, que hablaron con el dueño de la propiedad Lance Neuhaus, señalaron que estaba al tanto de la orden restrictiva.

“Todos los involucrados saben que están desmontado, despejando y aplanando el terreno para construir el muro”, dijo Pena. “Si su propósito es construir el muro, no deberían estar haciendo esto”.