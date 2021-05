Gobierno de Perú evalúa si aplica vacunas a futbolistas

LIMA (AP) — El gobierno de Perú sopesa si aplicará vacunas contra el COVID-19 a los integrantes de la selección de fútbol de ese país que participarán en las eliminatorias para el Mundial de 2022 y en la próxima Copa América.

Mediante un comunicado emitido el jueves, el Ministerio de Salud informó que ha recibido una solicitud de la Federación Peruana de Fútbol para vacunar a los jugadores y miembros de la selección. Añadió que se está analizando la solicitud “para determinar si cumple con los criterios normativos y éticos”.

La CONMEBOL suscribió este año un acuerdo para obtener 50.000 dosis de vacunas de la farmacéutica china Sinovac Biotech, a fin de distribuirlas entre futbolistas de la región. La entidad rectora del fútbol en Sudamérica informó que comenzaría a distribuir las vacunas entre las distintas federaciones nacionales que la conforman, y confió en que la medida sería un paso relevante para llevar a cabo la Copa América del 13 de junio al 10 de julio en Colombia y Argentina.

Durante la semana, surgieron versiones de que los miembros de la selección peruana comenzarían a ser inmunizados el jueves, sin precisar si las vacunas que recibirían eran parte del lote asignado por la CONMEBOL.

Pero la posible vacunación de los jugadores recibió críticas de diversos sectores, que la consideraron un acto en que se privilegia a gente joven que no realiza un trabajo esencial en un país que lidia con hospitales repletos de infectados y donde aún no se ha concluido de inocular a los ancianos.

El comunicado del Ministerio de Salud pareció frenar la posibilidad de vacunar a los seleccionados esta semana, al sujetar la medida a un análisis ético.

La dependencia recordó que, según la CONMEBOL, “la vacunación no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones”.

Hasta el martes, un total de 64.898 personas murieron con coronavirus tras exámenes confirmatorios en Perú, mientras que 1,8 millones se habían contagiado, según datos oficiales.