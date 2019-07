Gobierno y oposición de Venezuela establecen mesa permanente para resolver crisis

Elecciones, improbables

Guaidó es enfático en que el diálogo debe conducir a la salida de Maduro para establecer un “gobierno de transición” y convocar a nuevos comicios, pues considera que la reelección del gobernante socialista en 2018 fue fraudulenta.

Pero mientras finalizaba la cita en la isla caribeña, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, negó que el gobierno esté discutiendo con la oposición una salida electoral.

“Para su fórmula original, Guaidó necesitaba tener la fuerza y no la tuvo. No sé qué fuerza pueda tener el interinato. Debería haber pedido sus elecciones desde el principio. Si no lo pudo hacer en enero, no creo que lo logre ahora”, apuntó Sucre.

Las partes iniciaron acercamientos tras fracasar una rebelión militar contra Maduro liderada por Guaidó.

Maduro, quien pese a la grave crisis económica ha logrado mantenerse con apoyo de la Fuerza Armada, descarta abandonar el poder.

Durante su mandato iniciado en 2013, el país con las mayores reservas petroleras cayó en la peor crisis económica de su historia moderna, lo que ha empujado a cuatro millones a emigrar desde 2015, según la ONU.

“Nadie puede garantizar que las negociaciones serán exitosas. El camino es enredado, tortuoso y peligroso. Lo que está claro es que la otra vía de ‘salida radical’, sin estructura, ni organización, ni armas, ni relación (apoyo) militar, ni intervención, es claramente imposible”, opinó el analista Luis Vicente León.