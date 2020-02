$!Golfistas Gagli y Molinari se retiran del Abierto de Omán

MUSCAT, Omán (AP) — Los golfistas italianos Lorenzo Gagli y Edoardo Molinari se retiraron del Abierto de Omán que forma parte de la Gira Europea tras los reportes de que fueron aislados para determinar si son portadores del nuevo coronavirus.

Gagli dijo al periódico italiano La Nazione que un médico del Tour le dijo el miércoles durante el desayuno que debía regresar a su habitación. Molinari, su compañero de cuarto esta semana, fue trasladado a otra habitación.

Además, Gagli indicó que le hicieron un examen médico y que los resultados los obtendría en dos días, pero que tendría que permanecer en su habitación hasta el próximo miércoles, por lo que también se tendrá que retirar del Masters de Qatar la próxima semana.

“Es una decisión inexplicable”, dijo Gagli. “Sólo nosotros dos hemos sido excluidos del torneo, pero yo llegué a Muscat el domingo pasado y durante los últimos días me he ejercitado en el gimnasio junto a docenas de otros jugadores. Comí y viajé en el autobús con ellos”.

“Si hubiera cualquier riesgo de contagio, tendrían que aislar a docenas de golfistas y cancelar el torneo”.

En un correo electrónico a The Associated Press, un portavoz de la Gira Europea dijo que sólo Gagli y Molinari se han retirado del Abierto de Omán por “razones médicas”. Indicó que no podía comentar más por respeto a la privacidad de los pacientes.

Gagli, jugador de 34 años de Florencia, se ubica en el puesto 407 del mundo y su único triunfo fue en el Abierto de Kenia en el 2018 cuando formaba parte del Challenge Tour.

Molinari es parte del campeonato amateur de Estados Unidos que disputó la Copa Ryder en el 2010 al lado de su hermano Francesco Molinari, campeón del Abierto Británico en el 2018.

Gagli indicó que la Gira Europea envió un correo electrónico pidiendo que se vacunaran por la fiebre amarilla quienes planearan disputar el Hero Indian Open entre el 19 y 22 de marzo en Nueva Delhi. Dijo que no se pudo vacunar antes de salir de Italia y fue revisado por un médico del Tour el martes.

Comentó que la decisión de mantenerlos aislados viene del propio ministerio de salud de Omán.

Italia ha reportado 447 casos del coronavirus, la mayor cantidad que se haya registrado fuera de Asia. Doce personas infectadas han fallecido en Italia desde el viernes.