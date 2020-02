$!Gran Bretaña se prepara para más inundaciones tras tormenta

“Hoy he visto cosas que no me habría creído (...) Esto no es una inundación normal, estamos en territorio inexplorado” tuiteó Dave Throup, responsable de la Agencia Medioambiental para la región.

La tormenta mató al menos a tres personas en Gran Bretaña, incluida una mujer de 55 años que se vio arrastrada por las aguas en la localidad de Tenbury, en el centro de Inglaterra.

En el sur de Irlanda, la marejada levantada por la tormenta dejó un carguero abandonado, el MV Alta, varado en la costa del condado de Cork, cerca de Ballycotton.

La tormenta también dejó un rastro de inundaciones y apagones en todo el norte de Europa, incluido el suroeste de Suecia. En Dinamarca, 100 personas que fueron evacuadas el lunes por la noche por temor a que un dique pudiera colapsar comenzaron a volver a casa el martes.