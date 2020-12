$!Grosjean tras el choque: 'vi venir la muerte'

PARÍS (AP) — Romain Grosjean cree que necesitará de ayuda psicológica para lidiar con los recuerdos traumatizantes del espeluznante accidente que sufrió en el Gran Premio de Bahréin de la Fórmula Uno.

El monoplaza del piloto francés se partió en dos, generando una enorme bola de fuego, tras estrellarse contra la barrera de metal de la pista en la primera vuelta de la carrera el domingo.

Grosjean quedó atrapado entre las llamas del monoplaza de la escudería Hass, pero logró escapar. La escena que generó asombro y admiración en el mundo.

“Habrá algo de trabajo psicológico que hacer, porque realmente vi venir a la muerte. Cuando ves esas imágenes, de las que ni siquiera Hollywood es capaz de hacer”, dijo Grosjean a la cadena francesa de televisión TF1 el martes desde su cama de hospital en Bahréin. “Salir de las llamas ese día es algo que me dejará una marca para el resto de mi vida”.

Grosjean posiblemente pasó casi 30 segundos dentro del auto en llamas, pero estuvo lo suficientemente consciente para encontrar la forma de escapar.

“No se si puedo decir que fue un milagro, pero no fue mi momento (de morir). No pareció que fueran más de 28 segundos. Vi que mi visor se tornó naranja, las llamas en el lado izquierdo del vehículo”, dijo. “Pensé en muchas cosas —notablemente en Niki Lauda— y pensé que no podía ser posible que terminara así, no en este momento. No pensé que terminaría mi historia en la Fórmula Uno así”.

El fallecido Lauda, tres veces campeón de la F1, sobrevivió pero sufrió graves quemaduras en la cabeza tras quedar atrapado dentro de su vehículo en llamas en 1976, durante el Gran Premio de Alemania en Nurburbring.

De alguna forma Grosjean salió sólo con quemaduras menores en la espalda y manos y se siente optimista sobre competir en la carrera final de temporada en Abu Dabi el 13 de diciembre. Su contrato termina al final de la temporada y es incierto que tenga un lugar en la F1 el próximo año, por lo que podría ser su última carrera en la F1.

“Estoy muy bien, tomando en cuenta el accidente y las circunstancias. Mi movimiento de manos está bien, eso es lo principal. No es agradable, pero no es doloroso entonces no me puedo quejar”, aseguró. “Hay un sentimiento de sentirse contento por estar con vida, de ver las cosas de manera distinta. Pero también tengo la necesidad de volver al volante de un monoplaza, de ser posible en Abu Dhabi”.