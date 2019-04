$!Grupo “Los 300 con Leonel” llama a resistencia ciudadana en defensa de la Constitución

NUEVA YORK. En un masivo acto denominado encuentro ciudadano en defensa de la constitución, celebrado en su local de El Bronx, en New York, el sábado en la noche, el movimiento “Los 300 con Leonel 2020” llamó al pueblo a la resistencia ciudadana parta defender la Constitución y contra una reforma que pueda abrir paso a la segunda reelección del presidente Danilo Medina.

El movimiento, que desde el sector externo, se ha convertido en la retaguardia en el exterior en apoyo a Leonel, convocó alrededor de 200 concurrentes al acto en el que hablaron su presidente Gerardo Rosario, el vicepresidente Mike Quezada y otros dirigentes. Allí corearon consignas contra una nueva modificación a la carta magna del país.

Destacados dirigentes leonelistas locales, entre ellos Carlos Feliz, presidente del PLD en Manhattan e Iván Canals, que dirige la juventud del partido (JPLD), estuvieron presentes en la actividad.

Rosario, al pronunciar el discurso central del acto, advirtió que el pueblo debe levantarse y dar una respuesta contundente a los aprestos reeleccionistas en marcha, con la resistencia ciudadana en todo el país y el exterior.

Dijo que cuando se irrespeta la voluntad soberana, la resistencia ciudadana es la vía para defender la constitución.

“Hoy es tiempo de hacer respetar la Constitución, precisamente un día como hoy, en el año 1844 se libró una de nuestras principales batallas independentistas, la del 30 de marzo en la heroica ciudad de Santiago de los Caballeros, esta fue prácticamente la batalla que consolidó la independencia nacional, la que hizo entender a los invasores haitianos que los dominicanos tenían consigo el valor y la determinación de ser libres, y eso queremos hacer con este encuentro ciudadano, porque en alguna medida consolidamos nuestra independencia , cuando libramos esta batalla por respeto a la Constitución”, añadió Rosario.

Dijo que Leonel ha sido enfático y coherente con el tema constitucional, definiendo claramente que la Constitución garantiza la convivencia pacífica entre gobernantes y gobernados, y con ello, también el derecho de elegir y ser elegido y establece claramente los límites de quienes gobiernan.

“Estamos entregando cientos de ejemplares de la Constitución dominicana, para que los asistentes a este encuentro sirvan de portavoces y promotores del contenido del artículo 124 y del transitorio del mismo que limita el mandato presidencial”, precisó el presidente del movimiento.

Señaló que en los últimos días se están viendo a muchos acólitos e inclusive familiares del presidente arengar la modificación constitucional y la reelección, tema este que pensábamos superado, una vez que el propio presidente Medina juró por Dios y ante todos los dominicanos no volver a presentarse, tal y como indican los artículos constitucionales que aceptó en 2015 cuando fue beneficiario de la pasada reforma que permitió su reelección.

“Aspiramos a que siga creciendo la seguridad pública del país, deseamos instituciones fuertes, anhelamos incluso que la figura presidencial sea ente de respeto para todos los dominicanos, pero eso hay que ganárselo siendo leal a la Constitución”, añadió Rosario.

“Con el respeto que nos merecen los miembros del congreso nacional les pedimos a los que promueven la reelección, que paren eso, paren esos aprestos, que intentan abortar la tranquilidad del pueblo dominicano”, reclamó el dirigente.

“Paren eso, mantengan la solemnidad del juramento de un presidente, que hoy legisladores opacan, promoviendo su reelección. Paren eso, porque constitucionalmente está prohibido, paren eso, porque ocho de cada 10 dominicanos no estamos de acuerdo con reformar la Constitución, paren eso, porque no queremos que República Dominicana sea otra Venezuela, paren eso, escuchen el rugir de todo un pueblo que dice que el presidente Medina lo ha hecho bien, pero no queremos modificación constitucional”, pidió el movimiento.

“Esta lucha que estamos librando al lado del doctor Leonel Fernández, no es una lucha de tendencia partidaria, porque Leonel siempre ha puesto como primer tema la unidad de su partido, lo que pasa es que nos preocupan las intenciones de algunos, de poner en riesgo la democracia”, advirtió Rosario.

Acopiando la frase de la ex diputada venezolana María Corina Machado, dijo que cuando se irrespeta la voluntad soberana, la resistencia ciudadana es la vía para defender la constitución.

Además de Rosario y Quezada, en el acto hablaron la empresaria Mayra Núñez, coordinadora de Los 300 con Leonel y Elizabeth Paredes del movimiento Aliados al Progreso.

Asistieron también delegaciones de los movimientos MURO, encabezada por Lirisi Mármol y de Impacto LF 2020, dirigido por Canals.

Elvis Paredes, coordinador de redes sociales, hizo un resumen del papel de los defensores de la Constitución en esos medios.