Guadagnino cree que organización del Festival de San Sebastián será impoluta

Venecia (Italia), 6 sep (EFE).- El cineasta italiano Luca Guadagnino afirmó hoy en la Mostra de Venecia que la organización del Festival de San Sebastián, en el que ejercerá como presidente del jurado, será 'tan impoluta' como la del festival italiano.

'Cuando recibí la propuesta dije inmediatamente 'por supuesto'. No pensé si en España había siete mil casos de coronavirus. Estoy completamente seguro de que la organización será tan impoluta como la de aquí', afirmó en una rueda de prensa sobre su participación en el certamen donostiarra, que arrancará el próximo 18 de septiembre.

El director de 'Call me by your name' (2017) insistió en su compromiso de 'apoyar el cine y la experiencia teatral y de dar seguridad a los directores'.

'Es una honesta ambición que tengo en la vida (...). Y seguiré haciéndolo', refirió, para después recordar su papel también como productor de películas.

Guadagnino ha acudido a la 77ª Mostra veneciana para presentar fuera de concurso su documental sobre el zapatero Salvatore Ferragamo, 'Salvatore - Shoemaker of dreams', y un corto que realizó tras el confinamiento en su Sicilia natal, 'Fiori, Fiori, Fiori!'.

Sobre su presencia en el certamen expresó su 'orgullo' por su mantenimiento en plena pandemia, con fuertes medidas de seguridad para evitar eventuales focos de contagio entre artistas, público y prensa: 'Lo hemos hecho, lo aprecio y estoy feliz', subrayó.

'Tengo una enorme deuda de gratitud con el Festival de Venecia, creo que es la décima o undécima vez que vengo como director o productor. Es casa y en esta casa no somos personas que se preocupen fácilmente por las dificultades', zanjó.

Además, la restricciones de los viajes y la suspensión de muchas producciones en todo el mundo a causa de la pandemia ha hecho que esta edición de la Mostra esté carente de grandes estrellas y que se haya apostado por directores menos conocidos.

'El COVID nos ha dado esta gran oportunidad. Hay menos películas de autores consolidados, hay más mujeres y más debutantes', dijo. EFE