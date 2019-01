$!Guaidó y miles de seguidores piden a militares rebelarse contra Maduro

- “Unidad monolítica” -

Washington, que no descarta una acción armada en Venezuela, llamó a los militares a apoyar la transición.

- “Estamos muriendo” -

“Tengo una bacteria y no encuentro los medicamentos (...) los venezolanos estamos muriendo”, dijo a la AFP Javier, de 22 años, quien, con tapabocas, sonaba una cacerola en una protesta en las afueras de un hospital del centro de Caracas.

El presidente socialista considera la ayuda humanitaria una puerta a una intervención militar norteamericana y atribuye la escasez a sanciones de Estados Unidos. “Maduro está disociado con la realidad, no reconoce la emergencia”, aseguró el opositor.

- “No me quita el sueño” -

En entrevista con la agencia de noticias rusa RIA Novosti, Maduro agradeció el apoyo al presidente ruso Vladimir Putin y señaló que “cada mes” Venezuela recibe armamento ruso, “el más moderno del mundo”.

Estados Unidos aprobó sanciones contra la estatal petrolera PDVSA -fuente del 96% de ingresos del país-, y congeló cuentas y activos venezolanos, cuyo control entregó a Guaidó. En esta tensión, los precios del petróleo subían este miércoles.

Maduro contraatacó el martes con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, que prohibió a Guaidó salir del país y congeló sus cuentas.

“Eso no me quita el sueño. No nos queremos ir del país, queremos que la gente regrese”, aseveró el jefe parlamentario sobre esas medidas.

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Trump, reiteró que cualquier intento de “dañar” a Guaidó acarreará “serias consecuencias”.