Guatemala: diputado opositor sale ileso de ataque

CIUDAD GUATEMALA (AP) — El diputado opositor Aldo Dávila salió ileso el lunes de un ataque armado cuando viajaba en su vehículo por el centro de la capital guatemalteca. La policía dijo que se trató de un intento de asalto.

Dávila confirmó a periodistas el ataque en el que no sufrió daño físico. Fotografías mostraban varios impactos de bala en el vehículo en el que viajaba. El ataque ocurrió en pleno centro histórico de la capital guatemalteca, a sólo una cuadra del Palacio Nacional.

“Estoy bien, un poco asustado”, dijo el diputado a The Associated Press. Explicó que varios hombres se aproximaron al vehículo, mostrando un arma. “Se acercaron por varios lados, yo me tiré al suelo y mis custodios afortunadamente repelieron el ataque”.

Dávila explicó que varios agentes de la policía lo resguardan, después de realizarse un análisis sobre el riesgo a su seguridad.

'Este es el primer ataque que me sucede, constantemente recibo amenazas por el trabajo pero no más que eso”, dijo el diputado.

La Policía Nacional Civil dijo que se trató de un intento de asalto y que agentes que custodian al diputado hirieron de bala al atacante.

“Los policías que permanentemente cuidan al Diputado Dávila no dudaron en actuar cuando un desconocido se abalanzó al vehículo del legislador y golpeó repentinamente un vidrio”, dijo la policía.

Dávila es conocido por su fuerte defensa de los derechos de la población especialmente de la comunidad LGBTQ y por su constante denuncia sobre hechos de corrupción estatal. Ha tenido varios altercados con agentes policiales cuando agreden a manifestantes que protestan frente a la sede del Congreso.