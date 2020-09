Guatemala recibe pedido formal de EEUU para extraditar a hijos de Martinelli

Guatemala, 4 sep (EFE).- La Cancillería de Guatemala confirmó este viernes que Estados Unidos realizó una solicitud formal de extradición a su país de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), quienes guardan prisión preventiva en Guatemala desde el 6 de julio.

La directora de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Patricia Letona, aseguró a Efe que el pasado 28 de agosto se recibió el pedido de EE. UU., para luego trasladar 'esta solicitud al Ministerio Público (MP, Fiscalía)', ya que es la entidad 'que tiene a su cargo el diligenciamiento ante el Órgano Jurisdiccional de los requerimientos indicados'.

Los hermanos Martinelli, quienes fueron detenidos en su intento de dejar Guatemala el 6 de julio en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la capital del país, son requeridos por la justicia estadounidense bajo cargos de lavado de dinero como parte de la trama de corrupción latinoamericana de la constructora brasileña Odebrecht.

La defensa de los hijos del expresidente panameño aseguró este viernes a Efe en respuesta a la confirmación de la solicitud estadounidense de extradición que 'realizar peticiones es una parte normal del proceso', pero subrayó que la misma no valdrá en cuanto se determine en la justicia guatemalteca el rol de los Martinelli como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano, por lo que gozan, supuestamente, de inmunidad diplomática.

El abogado de los hermanos Martinelli, Denis Cuesy, enfatizó que 'cabe resaltar que no se ha discutido en un tribunal (guatemalteco) que sea imparcial, la inmunidad de los Martinelli y en tanto eso no suceda no se va a poder discutir la calidad que ostentan'.

EN JUZGADOS DISTINTOS

La defensa recusó en julio pasado a los jueces de los tribunales Tercero y Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, a cargo de los casos de los hermanos de manera individual, porque 'ambos violentaron el debido proceso, es decir la ley del procedimiento de extradición, que establece que se deben observar los convenios y tratados internacionales', indicó Cuesy.

A la fecha aún no hay resolución con respecto a la recusación planteada por los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.

'Estados Unidos, no obstante, puede hacer una petición formal. Así también, la podría hacer Rusia y España o cualquier país, pero dentro del presente caso hay parámetros que se deben llevar con los hermanos (Martinelli)', asegura el abogado Cuesy al insistir que los hermanos son diputados suplentes con inmunidad del parlamento regional.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron electos como diputados suplentes en mayo de 2019, pero no fueron juramentados al cargo por la Presidencia del Parlacen desde entonces.

Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 40 años, y Luis Enrique, de 38, se encontraban en paradero desconocido desde hace aproximadamente un año hasta su captura en Guatemala antes de tomar un vuelo de vuelta a su país, donde también son buscados por la ley por corrupción.

Una vez detenidos y tras escuchar los motivos de su aprehensión con un juez de primera instancia, los Martinelli fueron enviados a la cárcel ubicada dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, al noreste de la Ciudad de Guatemala, donde se encuentran privados de libertad otros 250 presos de alto perfil.

Ambos están acusados de intermediar entre 2009 y 2014 en el pago de 28 millones de dólares por parte de Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango, según el Departamento de Justicia estadounidense. EFE