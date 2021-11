Hamilton gana en Qatar y achica la ventaja de Verstappen

LOSAIL, Qatar (AP) — Lewis Hamilton puso al rojo vivo la definición del campeonato de la Fórmula Uno con una contundente victoria el domingo en la primera edición del Gran Premio de Qatar.

Hamilton, quien venía de una victoria en Brasil, redujo a ocho puntos la diferencia que le separa del líder Max Verstappen.

En cuestión de una semana, el piloto de Mercedes borró un margen de 17 puntos en la pugna con Verstappen. Aún quedan dos carreras en una de las luchas más dramáticas por el título de la F1 en una década.

“Estoy muy agradecido por estos puntos. Ha sido un año extraordinario', dijo Hamilton. “Llegar a este momento del año y con victorias seguidas es gratificante'.

El siete veces campeón mundial largó en la pole y mandó de punta a punta en el Circuito Internacional de Losail. Fue la victoria 102 de su trayectoria y la séptima esta temporada.

Verstappen entró segundo con su Red Bull, casi 25 segundos detrás de Hamilton.

“Estaba muy solo adelante”, dijo Hamilton.

Verstappen fue sancionado cinco puestos en la largada por haber ignorado la bandera amarilla en la clasificación el sábado. El neerlandés tuvo que comparecer ante los comisarios de carrera para ser investigado, además de Valtteri Botas y Carlos Sainz, por las infracciones de bandera amarilla.

Bottas, quien se clasificó tercero, fue penalizado tres puestos. Sainz no fue sancionado.

Red Bull reaccionó desconcertado por la penalización a Verstappen, quien así perdió toda oportunidad de plantarle pelea a Hamilton por la victoria.

“No la entendemos”, dijo el director de Red Bull Christian Horner. “Ha sido un golpe duro'.

Pese a la penalización, Verstappen precisó de apenas cinco vueltas para recuperarse y volver a ubicarse en su posición original en la largada.

“Será un final muy complicado, pero me gusta. Le pone emoción', dijo Verstappen, poniendo la mira en Arabia Saudita y el cierre en Abu Dabi. “Me siento bien. Será muy reñido'.

Hamilton, dueño de los últimos cuatro títulos, carga con el viento a su favor. El británico va en busca de su octavo campeonato, con lo cual dejaría atrás el récord que comparte con Michael Schumacher.

“La verdad es que me siento estupendo y muy feliz con el coche', dijo Hamilton. “Me siento en mejor forma, eso es positivo”.

Fernando Alonso de Alpine quedó tercero, su primer podio desde 2014. Se benefició por las penalizaciones de Verstappen y Bottas, las cuales permitieron al español largar tercero.

El mexicano Sergio Pérez finalizó cuarto para que Red Bull apretase la lucha con Mercedes por el campeonato de constructores.

Después de la carrera, Horner fue convocado a una reunión con los comisarios por declaraciones que pudieron causar “daño moral o pérdidas” a la imagen de la Federación Internacional de Automovilismo. Recibió una advertencia tras la reunión y la FIA dijo que Horner “explicó que su reacción obedeció a la presión de la competición tras la sanción impuesta al piloto”.

“El señor Horner se ofreció a pedir disculpas al comisario en cuestión y a explicar a los medios de comunicación que no pretendía insultarlo”, añadió la FIA en un comunicado. 'También se ofreció a participar en el programa internacional de comisarios de la FIA, de 2022 a principios de febrero. Los comisarios aceptaron sin reservas el ofrecimiento del señor Horner”.

Horner acabó elogiando a los comisarios en una comparecencia posterior ante los medios y negó que está nervioso por la lucha con Mercedes. En realidad, Horner había sugerido el viernes que Mercedes y su jefe, Toto Wolff, eran los que estaban asustados por el desafío de Red Bull al título.

“Creo en mi equipo. Digo las cosas como son. Siempre me he comportado de esa de manera y no soy alguien que deja llevar por las emociones', dijo Horner.