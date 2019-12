$!Harvard niega puesto fijo a profesora dominicana y estudiantes firman carta de protesta en solidaridad

Luego de que la Universidad de Harvard le negó un puesto fijo a la dominicana, Lorgia García Peña, profesora asociada de lenguas romances Roy G. Clouse, la medida ha provocado protestas estudiantiles y llamados de las comunidades para que se revoque la decisión. Esto ha puesto el foco a nivel nacional en la escasez de profesoras latinas en la academia.

Unos 200 estudiantes enviaron una carta al presidente de Harvard, Lawrence Bacow este lunes, denunciando la situación.

El escrito presenta una crítica de la capacidad de Harvard para evaluar específicamente la beca de García Peña y comprender las invaluables contribuciones que los estudios latinos y étnicos hacen a la comunidad académica en general. Sigue a las protestas estudiantiles generalizadas en el campus donde García Peña es reconocida como un investigadora, maestra y mentora influyente, especialmente para estudiantes de color.

Bell Hooks, Profesor Distinguido en Residencia en Berea College, observa que “la negación de Harvard de la tenencia de García Peña es un testimonio de las formas en que los Estudios Black y Latinx continúan siendo ignorados como sitios de producción de conocimiento vital en la academia. Destaca que la beca y el servicio de García Peña son la piedra angular para continuar construyendo estudios étnicos como un programa líder en Harvard y su ausencia sería en detrimento de los estudiantes y la facultad que dependen de su perspicacia ".

García Peña es considerada como una de las practicantes más brillantes de su disciplina, ha ganado importantes premios por su primer libro, The Borders of Dominicanidad: Race, Nation, and Archives of Contradiction, que los firmantes de la carta llaman "posiblemente el más importante" libro que se publicará en inglés en Estudios dominicanos en los últimos diez años ".

Los autores de la carta continúan diciendo que el trabajo de García Peña ha tenido un impacto tan grande en una amplia franja de campos académicos que" es casi imposible de encontrar nuevo trabajo en las humanidades en torno a los estudios dominicanos o latinx que no cita ni hace referencia a su trabajo.

Además, Juliet Hooker, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Brown, dice: “La falta de representación de la facultad Latinx en las instituciones de élite de educación superior resta valor a la excelencia intelectual y perjudica a los estudiantes. En un momento de su historia en que Estados Unidos se enfrenta al aumento de la xenofobia, el sentimiento antiinmigrante y antilatino, es vital cultivar departamentos vibrantes de estudios étnicos y estudios latinx, ya que son un recurso crítico para preparar a futuros ciudadanos y líderes ".

Los firmantes instan a Harvard a reexaminar de cerca los méritos de García Peña para la tenencia y demostrar su compromiso no solo con su trabajo académico individual sino también con los campos que la universidad ha prometido no ignorar.

En última instancia, como afirma Frances Negrón-Muntaner, profesora de inglés y ex directora del Centro de Estudios de Etnia y Raza de la Universidad de Columbia, “la marginación y exclusión persistentes de los académicos latinx en las universidades estadounidenses es indefendible.

Refiere que no solo las instituciones fallan en apoyar a académicos individuales talentosos y la producción de conocimiento crucial. Este fracaso también sostiene inequidades inaceptables en la academia y en la sociedad en general.

“Afortunadamente, las universidades pueden tomar una decisión diferente: crear centros de aprendizaje verdaderamente diversos, capaces de enfrentar los desafíos urgentes del presente, incluida la creación de un mundo más justo para todos”, indica.