Herrada: 'Hay pocas oportunidades como esta'

Mont Aigoual (Francia), 3 sep (EFE).- El español Jesús Herrada, segundo de la sexta etapa del Tour de Francia, aseguró estar 'contento por haberlo intentado y un poco triste, porque lo ves tan cerca y a la vez tan lejos'.

'No hay muchas oportunidades como esta', afirmó el ciclista del Cofidis tras cruzar la meta del Mont Aigoual a 55 segundos del kazako Alexey Lutsenko.

'En el tour las victorias son muy caras. He intentado remontar en el puerto pero Lutsenko estaba más fuerte', dijo el corredor español.

Herrada aseguró que decidió no responder a los primeros ataques en la escapada en los primeros kilómetros del puerto de Lusette para subir a su ritmo porque sabía que el tramo final era muy duro.

'He preferido ir a mi ritmo. Sabía que los últimos kilómetros eran muy duros, he ido remontando y atrapando a los otros, pero me ha faltado uno', comentó.

El español señaló que no fue sencillo formar la escapada, pero que en la misma había corredores muy rápidos que lograron tener un margen con el pelotón. EFE