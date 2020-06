Hieren a jefe de policía de capital mexicana; 3 muertos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Hombres armados atacaron con rifles de alto poder y granadas al jefe de la policía de la capital mexicana en un atentado que dejó a dos de sus escoltas y una mujer fallecidos y que según el propio funcionario habría sido cometido por presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los principales grupos del narcotráfico en el país.

La alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, era atendido en un hospital capitalino pero que estaba fuera de peligro.

La funcionaria dijo en una rueda de prensa que 12 personas fueron detenidas y que la Fiscalía General investiga el caso. Añadió que los hombres armados atravesaron un camión sobre una avenida para bloquear el paso de la camioneta en la que viajaba el jefe de la policía. Desde ahí abrieron fuego.

Poco después, en un mensaje en Twitter, el propio García atribuyó el ataque al Cartel Jalisco Nueva Generación y señaló que tenía tres impactos de bala y varias esquirlas.

“Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG”, señaló el jefe policial en la red social, usando las siglas por las que se conoce al grupo criminal.

Un funcionario federal, no autorizado a hablar públicamente sobre el caso, confirmó a The Associated Press que era la cuenta de Twitter de García.

El CJNG ha estado detrás de diversos ataques en varias partes del país y es uno de los principales grupos del crimen organizado.

La policía capitalina dijo en un comunicado que hombres armados con rifles de calibre .50 y granadas intercambiaron fuego con el equipo de seguridad del jefe de la policía.

El ataque ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana (1130 GMT) en la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, en una zona de grandes casas residenciales rodeadas de muros y embajadas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su apoyo y solidaridad a Sheinbaum y a las fuerzas de seguridad pública de la ciudad. Dijo que el atentado sin duda tiene que ver con el trabajo que el funcionario está realizando para garantizar la paz y la tranquilidad.