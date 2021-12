$!Hijo de expresidente panameño se declara culpable de lavado

NUEVA YORK (AP) — Luis Enrique Martinelli Linares, uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, se declaró culpable el jueves en Nueva York de conspiración para lavar dinero de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Vestido en uniforme de preso verde claro, Martinelli Linares respondió “sí señoría” varias veces al juez Raymond Dearie de la corte del distrito este, en Brooklyn, quien le preguntó si entendía las consecuencias de declararse culpable y evitar un juicio.

Martinelli Linares fue extraditado recientemente desde Guatemala, donde batalló su extradición durante más de un año. Estaba detenido en ese país desde julio de 2020, cuando en un vuelo privado junto a su hermano Ricardo Martinelli Linares, ahora también detenido, intentaban salir del país de regreso a Panamá.

Se espera que Ricardo Martinelli Linares, de 42 años, también sea extraditado.

Ambos hermanos enfrentan cargos de conspirar con otros para lavar aproximadamente 28 millones de dólares de sobornos de Odebrecht a un alto funcionario en Panamá que es pariente cercano de los acusados, asegura Estados Unidos. El alto funcionario en Panamá lo fue desde 2009 hasta 2014, asegura la fiscalía.

Ricardo Martinelli fue presidente de Panamá entre 2009 y 2014, durante un periodo de rápido crecimiento económico empañado por denuncias de presunta corrupción. El exmandatario fue detenido en Miami en 2017 y extraditado a su país posteriormente para enfrenar acusaciones de supuesto espionaje a políticos y periodistas, de las que fue absuelto por segunda vez en días recientes. El expresidente aspira a volver a competir por el poder en 2024.

Según las autoridades estadounidenses, sus dos hijos sirvieron de “intermediarios” entre Odebrecht y el funcionario panameño, para beneficiar a este último con los sobornos. En la audiencia del jueves, los fiscales hablaron de incautar a Martinelli Linares casi 19 millones de dólares.

Con sus lentes puestos, y voz tranquila, Martinelli Linares leyó ante el juez el cargo de conspiración de lavado de dinero que se le imputa. Enumeró las diversas veces que transferencias de miles de dólares pasaban por bancos neoyorquinos y cuentas suizas, en esfuerzos para esconder su origen.

“¿Usted ha decidido que declararse culpable es lo que más le conviene correcto,?” le preguntó en un momento dado el juez Dearie.

“Sí, señoría,” respondió Martinelli Linares.

El juez fijó el 20 de mayo como día para dictaminar su sentencia.

Los dos hijos de Martinelli están acusados en Estados Unidos porque gran parte del lavado de dinero se hizo a través de cuentas en bancos neoyorquinos. La constructora Odebrecht se declaró culpable en 2016 en el distrito este de Nueva York de estar involucrada en un escándalo de sobornos y lavado de dinero. La constructora llegó a pagar más de 700 millones de dólares en sobornos a funcionarios de gobiernos, partidos políticos y otros en Panamá y otros países a cambio de mantener negocios y contratos.

Tras ser extraditado a Estados Unidos el mes pasado, Martinelli Linares, de 39 años, se declaró inocente y pidió dos veces salir de la cárcel bajo fianza. Ambas solicitudes fueron denegadas. Los fiscales dijeron que en junio de 2020 Martinelli Linares escapó de Estados Unidos cuando su abogado negociaba un acuerdo con las autoridades estadounidenses para limitar la acusación contra el panameño. Por lo tanto, podría volver a intentar escapar ahora, aseguraron.

El abogado de Martinelli Linares, James McGovern, dijo el mes pasado que no escapó sino que en ese momento el gobierno estadounidense negociaba con su cliente pero no le concedía alivio migratorio para asegurar que Martinelli Linares y su familia podían permanecer en Estados Unidos sin ser deportados. La familia vivía en Miami y en vistas de que Estados Unidos no les ayudaba con su estatus migratorio, la familia se marchó, dijo el abogado.

La fiscalía asegura que Martinelli Linares huyó sin previo aviso en un bote hacia las Bahamas y que, tras no lograr llegar a Panamá, fue arrestado en Guatemala.

El jueves McGovern pidió al juez que solicite a la Oficina de Prisiones que saquen a Martinelli Linares de la cuarentena en la que aún se encuentra en la cárcel tras haber sido extraditado. McGovern dijo que las condiciones de aislamiento son muy duras y que Martinelli Linares ya ha cumplido con el plazo de cuarentena impuesto debido a la pandemia de COVID-19. El panameño, además, está vacunado contra COVID-19 y ya sufrió la enfermedad, dijo el abogado.