$!Hispanos sordos tienen su iglesia en Nueva York

El Padre Nuestro terminó con decenas de puños que golpeaban las palmas de las manos tras un movimiento circular y un “¡Amén!” con pulgares alzados.

No se escuchaba una sola voz en la Iglesia Episcopal Santa Cruz de Manhattan. No hacían falta las palabras. Desde el altar, los fieles sordos guiaban a los que pueden escuchar, que desde los bancos de la iglesia repetían en silencio los movimientos de las manos.

Los servicios religiosos generalmente incluyen música, sermones, oraciones y confesiones. Pero, ¿cómo hacen los sordos para expresar su fe en un ámbito que gira en torno a los sonidos?

Los fieles sordos de Holyrood, en el norte de Manhattan, dicen que lo que puede ser considerado una limitación ha reforzado el sentido de comunidad y ampliado su comprensión de Dios, y del sagrado don del silencio en un mundo tan ruidoso.

En un reciente servicio dominical, sordos y no sordos entonaron himnos, algunos hablados y otros mediante señas, e hicieron el signo de la paz. Luego agitaron sus manos en alto, en un signo del lenguaje de los mudos equivalente a un aplauso.

“Cuando canto la música y los himnos de Dios, siento el espíritu santo en mí. Le ofrendo todo (al Señor)”, expresó Lidia Martínez, de 54 años, hablando con la Associated Press a través de su hija, quien es intérprete del lenguaje de sordos.

Martínez pasó su infancia en la República Dominicana y sintió que no podía practicar su fe por ser sorda. Cuando se radicó en Estados Unidos en 1993, siguió sintiéndose marginada de la iglesia.

“Iba a la iglesia, me sentaba en los bancos y no sabía lo que decían porque no había intérpretes”, relató. “Costaba seguir las misas leyendo”.

Luego de visitar varias iglesias, fue a parar a la de Holyrood el año pasado. Y vio a la monja María Santiviago hacienda signos desde el púlpito.

“Fue muy reconfortante tener un intérprete durante la misa”, declaró en alusión a Santiviago, una paraguaya de 77 años jubilada que volvió a la actividad para servir a los sordos. “Antes no entendía nada. Fue un momento especial”.