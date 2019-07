Hombre lanza dinero a multitud en el Congreso y dice que “el soborno es un crimen”

Un hombre que llegó esta mañana en una yipeta blanca al Congreso Nacional y que se identificó como precandidato presidencial del Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) lanzó dinero a jóvenes que participaban en la manifestación que convocó Luis Abinader frente al Congreso Nacional.

“Los diputados, los senadores que están vendiendo su conciencia por el soborno y comprometiendo a la República Dominicana que nos digan si esto no es soborno (...) que me digan si esto no es corrupción”, vociferaba José Cristofher Ramírez mientras sacaba billetes de RD$100 y lo tiraba a la multitud.

Ramírez fue inmediatamente rodeado por el grupo de personas que trataban de alcanzar el dinero.

“Esto es corrupción y esto no se quedará así porque el pueblo dominicano está harto y la reelección no va en la República Dominicana”, continuó gritando Ramírez.

Sostuvo que “el soborno es un crimen” y que el que “soborna tiene que pagar”.

El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) convocó a una manifestación hacia el Congreso Nacional contra de una posible reforma a la Constitución, la que para algunos sectores se aprobaría en base a la “compra de conciencia” de los legisladores.