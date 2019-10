$!Hunt entrena con Browns y sigue cumpliendo suspensión

BEREA, Ohio, EE.UU. (AP) — Kareem Hunt volvió a los entrenamientos de los Browns más pronto de lo esperado.

El astro suspendido regresó al equipo y practicó el lunes tras purgar sólo seis partidos de los ocho que le impuso la NFL como castigo por dos altercados extradeportivos que amenazaron con poner fin a su carrera profesional.

Desde agosto, Hunt está bajo observación de la liga, que le había impedido ingresar en las instalaciones de los Browns desde hace más de dos meses.

'Hemos estado supervisando sus avances durante la suspensión', declaró el vocero de la liga, Brian McCarthy, en un email a The Associated Press. 'Él tiene permitido volver a las actividades del equipo, incluyendo los entrenamientos. No tiene permitido jugar ni estar presente en los partidos antes del octavo encuentro del equipo. El tiempo con el equipo le ayuda a readaptarse y participar en actividades de acondicionamiento y entrenamientos'.

Típicamente, los jugadores suspendidos no se reincorporan a sus equipos sino hasta el lunes previo al día en que pueden jugar su primer partido. Hunt, de 24 años, no puede jugar con los Browns hasta el 10 de noviembre, cuando Cleveland visite a los Bills de Buffalo.

El corredor lideró la liga en el rubro de yardas por tierra en 2017, como novato con los Chiefs de Kansas City.

Lució ágil durante la parte de la sesión de entrenamiento que estuvo abierta a los medios. El running back se sometió a una cirugía por una hernia deportiva el 29 de agosto.

“Pienso que se veía bien”, indicó el entrenador Freddie Kitchens. “Parece que está en buena forma. Se movió bien, y siempre es bueno tener de regreso a los buenos jugadores”.

El guard Joel Bitonio dijo que ver a Hunt en el terreno alienta a los Browns, que visitan el domingo a Nueva Inglaterra.

“Fue muy agradable”, expresó Bitonio. “Sé que él ha tratado de trabajar para volver y estar saludable con nosotros”.

Mientras era jugador de los Chiefs, trascendió un video en el cual Hunt empujaba y propinaba un puntapié a una mujer durante una discusión en un hotel de Cleveland. Los Chiefs lo dieron de baja en 2017, siendo el líder de la liga en avance terrestre, pero los Browns lo adquirieron en febrero en una muy criticada contratación.

La liga suspendió a Hunt por haber violado la política de conducta personal.