$!Identifican 118 años después a Jack El Destripador, gracias al ADN

Los investigadores dicen que finalmente han desenmascarado a Jack El Destripador, el infame asesino en serie que aterrorizó a Londres a fines del siglo XIX.

Una investigación forense publicada en el Journal of Forensic Sciences ha identificado al asesino como Aaron Kosminski, un barbero polaco de 23 años y el principal sospechoso en ese momento.

Kosminski fue nombrado anteriormente como sospechoso hace más de 100 años y, una vez más, en un libro de 2014 del empresario británico y el investigador del destripador Russell Edwards. Pero el último hallazgo marca la primera vez que la evidencia de ADN de Edwards se publica en una revista revisada por pares, según la revista Science .

“Según nuestro conocimiento, este es el estudio más avanzado hasta la fecha con respecto a este caso”, escribieron los autores del estudio .

Se cree que Jack el destripador mató al menos a cinco mujeres en el distrito de Whitechapel de Londres entre agosto y noviembre de 1888. Los investigadores Jari Louhelainen y David Miller realizaron pruebas genéticas en un chal de seda teñido de sangre y semen que, según los investigadores, se encontró al lado de El cuerpo de la cuarta víctima del asesino, Catherine Eddowes, informó Science.

Los investigadores compararon fragmentos de ADN mitocondrial, que según la revista se heredó de la madre, con muestras de parientes vivos de Eddowes y Kosminski y encontraron que coincidían con los de un familiar de Kosminski.

El estudio también incluye un análisis de la apariencia del asesino que sugiere que el asesino tenía cabello castaño y ojos marrones que coincide con la única declaración de testigo confiable, de acuerdo con la ciencia.

Es posible que los hallazgos del estudio no satisfagan a otros expertos del Destripador que dicen que el chal puede haberse contaminado con el paso de los años. El chal fue entregado a Louhelainen por Edwards, un autoproclamado “detective de sillón” y autor de “Naming Jack the Ripper”, quien lo compró en una subasta en 2007, según The Guardian.

“Tengo la única evidencia forense en toda la historia del caso”, dijo al periódico en 2014. “He pasado 14 años trabajando en ello, y hemos resuelto definitivamente el misterio de quién es Jack el Destripador. estaba.”