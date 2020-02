$!Identifican hombre en el Reino Unido que infectó al menos a 11 personas con el coronavirus

Un "súper propagador" de coronavirus británico dice que se ha recuperado completamente de la enfermedad mortal, en medio del temor de que haya infectado al menos a otras 11 personas, según un nuevo informe.

Steve Walsh está en cuarentena en un hospital de Londres después de haberse infectado en el hotel Grand Hyatt de Singapur durante una conferencia de Servomex, una compañía británica de gas, informó el Sol .

Walsh, de 53 años, un empresario y líder local de exploradores, luego viajó al chalet de esquí francés Les Contamine-Montoje con sus amigos Bob y Catriona Saynor, según el informe. Tanto Bob como su hijo de 9 años contrajeron la enfermedad y están siendo tratados en un hospital francés.

Y tres hombres y una mujer, incluidos dos trabajadores de la salud, que conocían a Walsh y se cree que se quedaron en el mismo complejo francés también enfermaron, según el informe.

Walsh regresó al Reino Unido en un vuelo easyJet, lo que provocó una búsqueda desesperada de los cientos de pasajeros que compartieron el avión con él, informó el medio.

Walsh, un padre de Hove, East Sussex, le dijo a la tienda que contactó a su médico y al sistema de salud pública del país tan pronto como se enteró de que había estado expuesto a un caso confirmado de coronavirus.

"Me aconsejaron que asistiera a una habitación aislada en el hospital, a pesar de no mostrar síntomas, y posteriormente me aislé en casa según las instrucciones", dijo Walsh. "Cuando se confirmó el diagnóstico, me enviaron a una unidad de aislamiento en el hospital, donde permanezco, y, como medida de precaución, a mi familia también se le pidió que se aislara".