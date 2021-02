Incertidumbre por el segundo lugar en las elecciones ecuatoriana

Pese a que se han escrutado la mayoría de las actas de votación, aún se desconoce quién se enfrentará al candidato izquierdista Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador prevista para abril.

De acuerdo con los conteos del Consejo Electoral, Arauz obtenía 32,16% de los votos mientras que Yaku Pérez, postulante del partido de los indígenas, alcanzaba 19,86% y el exbanquero de derecha Guillermo Lasso 19, 59%, cuando se había contabilizado más del 97,84% de las actas.

Todas las encuestas daban por descontado un balotaje entre Arauz y Lasso, pero ninguna había señalado la posibilidad de que un tercero llegara a posicionarse en los primeros lugares.

El politólogo y analista Jorge Ortiz describió a la AP que el resultado de Pérez “no se explica sólo con el voto indígena ni ecologista; evidentemente hay un componente alto de votación urbana y esa votación es joven. Al voto indígena se sumó un voto urbano joven al que gustaron las propuestas verdes”.

En rueda de prensa, Pérez dijo que “estas elecciones deben ser transparentes, no por mí; yo vuelvo a la chacra, a la academia, a mi familia (si pierdo), pero se está pretendiendo robar la esperanza de millones de ecuatorianos que votaron por mí”. Poco antes denunció un presunto fraude del que no presentó pruebas.

Añadió su agradecimiento al pueblo de Ecuador 'que nos apoyó a pesar de que no teníamos recursos económicos y tuvimos que disputar contra dos monstruos' y aclaró que 'aunque es apretada la diferencia, sigue siendo diferencia”.

El analista y profesor de la universidad Andina, Gustavo Isch, dijo a The Associated Press que “quien ganó no es Arauz, ganó Correa, porque no propuso nada nuevo a lo que Correa manejó cuando era candidato y cuando administró el país durante diez años. La oferta de Arauz es vamos a volver a lo que teníamos con Correa' y recordó que en la campaña el candidato llevaba una maqueta tamaño original del exmandatario con la que se paseó por todo el país.