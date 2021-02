$!Inicia el segundo juicio político contra Donald Trump

WASHINGTON (AP) — El histórico segundo juicio político a Donald Trump comenzó el martes en el Senado con un video explícito del mortífero asalto al Congreso del 6 de enero y del expresidente azuzando a una multitud en un mitin con la frase: ”¡Vamos a marchar hasta el Capitolio!”, en una lucha inútil por su presidencia.

El principal fiscal de la Cámara de Representantes dijo a los senadores que el caso presentaría “hechos fríos y duros” contra Trump, quien está acusado de incitar la toma del Capitolio con el fin de anular las elecciones que perdió frente al demócrata Joe Biden. Los senadores, reunidos como jurado, vieron el video del caos, en el que la turba empuja a la policía para entrar en los pasillos mientras ondea banderas en favor de Trump. Muchos de los propios senadores tuvieron que buscar refugio el día del asedio.

“Eso es un delito y una falta grave”, dijo el representante Jamie Raskin en declaraciones de apertura. “Si eso no es meritorio de juicio político, entonces no existe tal cosa”.

Trump es el primer presidente en enfrentar juicio político tras abandonar el cargo y el primero en pasar por dos juicios políticos. El asalto al palacio legislativo conmocionó al mundo, que presenció cómo la turba allanaba el edificio intentando detener la certificación de la victoria de Biden, en un ataque interno contra la sede del gobierno de la nación como ningún otro en la historia del país. Cinco personas murieron.

Es probable que Trump sea absuelto, pero el juicio pondrá a prueba la actitud de la nación frente a esa clase de poder presidencial, la determinación de los demócratas para juzgarlo y la lealtad de sus aliados republicanos para defenderlo.

Los abogados de Trump insisten en que el exmandatario no es culpable del único cargo que enfrenta de “incitación a la insurrección”, y que sólo utilizó figuras retóricas en sus palabras combativas cuando llamó a la multitud en un mitin a “pelear con todo” por su presidencia, pero los fiscales dicen que “no tiene una buena defensa” y prometen presentar pruebas nuevas.

Las medidas de seguridad en el Capitolio siguen siendo muy estrictas: el recinto está cercado con alambre de púas y soldados de la Guardia Nacional patrullan la zona armados.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el martes que Biden no iba a ver el juicio contra su predecesor. “Joe Biden es el presidente, no es un experto, no va a opinar sobre argumentos de unos y otros”, explicó.

Los senadores juraron impartir “justicia imparcial”. El juicio comenzó con el debate, que será seguido de una votación sobre si es constitucionalmente permisible realizar un juicio político a Trump cuando ya no es presidente. Ese es un argumento atractivo para los republicanos, ávidos por absolver a Trump sin dar la impresión de que están avalando su conducta.

Los fiscales de la cámara argumentaron que no hay una “excepción de enero” a las medidas de un presidente días antes de dejar el cargo.

Parece improbable que se llame a algún testigo, en parte porque los propios senadores atestiguaron los hechos de ese día. Trump, atrincherado en su club de Mar-a-Lago en Florida, ha rechazado una petición para que declare.

La defensa de Trump ha dicho que planea presentar videos de políticos demócratas haciendo discursos incendiarios. “Tenemos algunos videos bajo la manga”, dijo el lunes el asesor sénior de Trump, Jason Miller, en un podcast.