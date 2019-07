Instagramer asesinado en Miami discutía frecuentemente con padre de su matador

El instagramer dominicano asesinado en Miami discutía frecuentemente con el padre de su matador, registrándose el pasado martes último enfrentamiento verbal que desencadenó en una tragedia.

Según versiones, Enrique Martínez, de 69 años, le había reclamado al instagramer Juan Luis Martínez (La Garata Films), residente en Miami, porque la música en la peluquería de su propiedad estaba alta.

La disputa se intensificó después de la 1:00 de la tarde, cuando Enrique acudió a “Luigi´s Barber Shop” y golpeó en la cara al dominicano, dijeron testigos.

Es después de este altercado que el cubano Adrian Dorta Martínez, de 46 años, entra en escena y acude a la barbería para continuar con el enfrentamiento que había iniciado su padre.

“Adrian Martínez llegó a la barbería y se fue a los golpes con Juan Luis. En un momento dado, comenzó a disparar contra el barbero y otros que habían participado en la pelea”, según el reporte policial.

Juan Luis fue alcanzado por los disparos, pero pudo huir a pie, por lo que Adrian se subió a su auto y manejó hasta encontrar a su víctima contra quien le disparó varias veces más.

Los oficiales que respondieron al llamado encontraron a Juan Luis en el frente de una casa cercana, con numerosas heridas de bala. Fue trasladado en helicóptero al Ryder Trauma Center del hospital Jackson Memorial, donde murió.

Martínez fue detenido a pocas cuadras del lugar del tiroteo. Todo el incidente quedó captado en cámaras de vigilancia, según el reporte.

“La Garata Films”, hizo espacio en las redes con una línea de humor. Contaba con más de 190,000 seguidores en Instagram y casi 260,000 en Facebook.

"Tenía la esperanza de que esto fuera una equivocación. Hasta hoy me negaba a aceptarlo porque no entiendo como a un padre, hijo, amigo, hermano y ser humano se le robe la vida de modo tan absurdo. No concibo que no estés", escribió la hermana de la víctima en un mensaje en su cuenta de Instagram.

La policía del condado Miami Dade, dijo a medios locales que el cubano confesó el crimen y es acusado por asesinato en primer grado. Adrian Dorta Martínez también enfrenta un cargo de intento de asesinato en segundo grado. Fue dejado preso en la cárcel de Miami Dade sin derecho a fianza.

La familia de Juan Luis abrió una cuenta para colectar dinero en GuFundMe y cubrir los gastos del funeral y el transporte de los restos a la República Dominicana, donde será sepultado.

“El 100% de los ingresos se destinarán al funeral y a los gastos de viaje para asegurarse de que cumplimos sus deseos", escribió un primo, que firma la recolección en GoFundMe.