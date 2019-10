Intensos tiroteos en el noroeste de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La capital del estado de Sinaloa, en el noroeste de México, era escenario de intensos tiroteos con armas de alto calibre la tarde del jueves sin que las autoridades reportaran de inmediato ninguna víctima.

Videos y fotografías divulgadas por medios locales, como el periódico Riodoce, mostraban camionetas con civiles armados y ametralladoras de alto calibre en las calles de la ciudad de Culiacán, además de intensas balaceras y diversas vialidades bloqueadas con algunos vehículos incendiados, una práctica que los miembros del crimen organizado suelen utilizar para impedir la movilidad de las autoridades.

Las autoridades estatales y federales contactadas por The Associated Press no ofrecieron ninguna información oficial de forma inmediata. Ese tipo de sucesos no se veían en Culiacán por lo menos en cuatro años.

Sinaloa es la cuna del cartel del mismo nombre y cuyo líder, Joaquín “El Chapo” Guzmán, está encarcelado en Estados Unidos tras ser sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico.

El club de fútbol de la ciudad, Dorados, informó en un comunicado que canceló su partido la noche del jueves “por cuestiones de seguridad”.