$!Inter limitado a empate por Cagliari

MILAN (AP) — Las aspiraciones del Inter de Milán de pelear por el título de la Serie A italiana sufrieron un nuevo golpe el domingo cuando el equipo se vio limitado a un empate de 1-1 por el Cagliari.

Radja Nainggolan, que está en préstamo del Inter, castigó a su ex-equipo cuando anotó el de la igualada a 12 minutos del final, para contrarrestar el gol de Lautaro Martínez.

Inter, que va segundo en la liga, pudiera verse seis puntos debajo del líder Juventus si el equipo que dirige Maurizio Sarri vence al Napoli más tarde. Lazio pudiera también alcanzar al Inter, con un partido menos, si gana el derbi con Roma.

Fue el tercer empate decisivo del Inter en la Serie A. Desde el 2013, Inter solamente ha conseguido una vez ganar más de un partido de liga en enero.

“A menudo perdemos concentración debido al cansancio”, dijo el arquero del Inter Samir Handanovic said. “Pero pudimos haber sellado esos partidos más temprano”.

“Hemos cometido errores y no deberíamos hacerlo si queremos conseguir algo importante. No estoy preocupado porque estamos creando oportunidades. Nos está faltando un poco de calidad a la hora de anotar, pero es más preocupante cuando no creas oportunidades”.

El lateral Ashley Young, que debutaba con Inter tras llegar de Manchester United, tuvo un impacto inmediato, e hizo el centro que Martínez remató de cabeza a los 29 minutos.

Inter desperdició varias oportunidades de aumentar su ventaja y pagó por ello cuando Nainggolan anotó desde fuera del área.

Las cosas empeoraron para Inter cuando Martínez fue expulsado tras recibir una tarjeta amarilla por disensión y otra inmediatamente por algo que le dijo al árbitro. Martínez tuvo que ser sacado de la cancha y jugadores y asistentes del Inter rodearon al árbitro tras el silbatazo final.

El técnico del Inter Antonio Conte no habló con la prensa tras el partido porque no se sentía bien, de acuerdo con el club, y Handanovic fuje el único jugador en hablar.