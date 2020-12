Ira y esperanza avivan la rebelión de las polacas por aborto

Gente delante una línea de policías con equipo antimotines durante una protesta contra un fallo judicial que restringe el aborto, en Varsovia, Polonia, el miércoles 18 de noviembre de 2020. People face a riot police line during a protest against a top court ruling restricting abortions in Warsaw, Poland, Wednesday, Nov. 18, 2020. El mayor movimiento de protesta en Polonia en las tres décadas desde la caída del comunismo comenzó cuanto la corte constitucional polaca, con mayoría de jueces afines al gobernante partido conservador, decidió el 22 de octubre prohibir los abortos en casos de malformaciones congénitas, incluso cuando el feto no tuviera posibilidades de sobrevivir.