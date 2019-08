$!Irán parece estar a punto de lanzar otro satélite

Foto del Centro Espacial Imam Khomeini, en la provincia Semnan en Irán. Foto tomada el 9 de agosto del 2019, suministrada por Planet Labs Inc., evaluada por expertos del Centro para Estudios sobre la Proliferación de Armas en la Escuela de Política Internacional Middlebury en Monterey, California. (Planet Labs Inc, Escuela de Política Internacional Middlebury en Monterey, California, via AP)