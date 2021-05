$!Israel destruye edificio que albergaba sede de AP en Gaza

Un edificio que albergaba a varios medios internacionales, incluida The Associated Press, se desploma después de un ataque aéreo israelí el sábado 15 de mayo de 2021 en Ciudad de Gaza. El ataque aéreo del sábado se produjo aproximadamente una hora después de que el ejército israelí ordenara a la gente evacuar el edificio. No hubo una explicación inmediata de por qué el edificio fue atacado. El edificio albergaba The Associated Press, Al-Jazeera y varias oficinas y apartamentos.