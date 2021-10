$!Israel proscribe grupos palestinos de DDHH, como terroristas

JERUSALÉN (AP) — Israel proscribió el viernes seis prominentes grupos palestinos de derechos humanos, al declararlos organizaciones terroristas, en una escalada de su campaña de varias décadas contra el activismo político en los territorios ocupados.

La declaración pareció despejar la vía para que Israel allane las oficinas de los grupos, confisque sus bienes, arreste a su personal y penalice cualquier expresión pública de apoyo a los grupos. La mayoría de las organizaciones documentan violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por Israel y por la Autoridad Palestina, que rutinariamente detienen a activistas palestinos.

Grupos israelíes e internacionales de derechos humanos condenaron el paso como un ataque a la sociedad civil y expresaron solidaridad con las organizaciones proscritas. Muchos apuntaron que Israel ya prohíbe incluso actividades políticas pacíficas en la Cisjordania ocupada. Los palestinos reclaman el territorio —capturado por Israel en la guerra de 1967— como parte de su futuro estado.

Los grupos designados son Al-Haq, una organización de derechos humanos fundada en 1979, así como los grupos Addameer, Defense for Children International-Palestine, el Bisan Center for Research and Development, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas.

El ministerio de Defensa de Israel dice que los grupos están vinculados secretamente con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), un movimiento secular izquierdista que tierne un partido político y una rama armada que han lanzado ataques fatales contra los israelíes. Israel y varios países occidentales consideran el grupo una organización terrorista.

La declaración del ministerio fue dada a conocer durante el fin de semana israelí y palestino, por lo que no fue posible contactar de momento a representantes de las organizaciones proscritas para conocer sus comentarios.

El ministerio dijo que las organizaciones son “controladas por altos líderes” del FPLP y emplean a sus miembros, algunos de los cuales han “participado en actividad terrorista”.