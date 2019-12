$!Jammes Conner no jugará con Steelers por tercer partido al hilo

El running back de Pittsburgh, James Conner, no verá acción por tercer partido consecutivo debido a una dolencia en el hombro derecho durante la visita que los enrachados Steelers harán el domingo a los Cardinals de Arizona.

Conner entrenó el jueves algunas jugadas con el equipo de prácticas pero señalo que no estaba apto porque le persistía la molestia en la articulación acromioclavicular que se lesionó a finales de octubre.

Conner se lastimó el hombro en los últimos minutos del partido que Pittsburgh ganó a Miami el 28 de octubre. Conner regresó para el partido contra Cleveland del 14 de noviembre y logró apenas 16 yardas con 6 touches antes de salir del campo.

“Todavía no estoy listo para volver”, declaró Conner. “Lo intenté sin conseguirlo. No diría que fue un error pero intenté probar y simplemente no estoy listo”.

El running back que participó en el Juego de Estrellas tras desbancar a Le'Veon Bell, perecía resurgir después de un inicio lento cuando corrió 145 yardas contra los Dolphins antes de caer en un avance con el balón de 6 yardas previo al aviso de los dos minutos. Declinó indicar para cuándo estará listo.

“No quiero adelantarme demasiado”, declaró Conner. “Espero que pueda salir lo más pronto posible. ¿Qué si será esta semana? No”.

El novato Benny Snell que sustituyó a Conner ha corrido para 161 yardas y un touchdown en las victorias contra Cincinnati y Cleveland que mantienen a los Steelers (7-5) en la disputa por un lugar en la postemporada de la Conferencia Americana.

Conner señaló que Snell, seleccionado en cuarta ronda, ha tenido un desarrollo “grande”. Snell es parte de un grupo de running backs que incluye a Jaylen Samuels, Trey Edmunds y Kerrith Whyte.

Pittsburgh ha corrido más de 100 yardas con el balón en semanas consecutivas por primera vez esta campaña y volverá a tener al center Maurkice Pouncey, quien estuvo suspendido dos encuentros por su implicación el mes pasado en una riña cerca del final del partido contra los Browns.