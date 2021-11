Jane Campion y Kirsten Dunst, juntas finalmente

Jane Campion y Kirsten Dunst se admiraban antes de conocerse, pero fue Campion quien dio el primer paso.

Tras quedar flechada con “The Virgin Suicides” ('Las vírgenes suicidas') de Sofia Coppola, le escribió una carta a Dunst y hablaron de adaptar una historia de Alice Munro, pero pasaron años hasta que tuvieron la oportunidad de trabajar juntas. Finalmente lo hicieron en “The Power of the Dog” ('El poder del perro'), un drama familiar íntimo ambientado en las épicas vistas de Montana de 1925.

La película podría merecerle a Dunst su primera nominación al Oscar por su desgarradora interpretación de Rose, una frágil madre soltera cuyo nuevo cuñado (Benedict Cumberbatch) parece decidido a destruirla.

La AP conversó con Campion y Dunst sobre su historia, el filme (en cines selectos el miércoles y Netflix el 1ro de diciembre) y la palabra clave de Dunst para los premios. Las respuestas fueron editadas para mayor claridad y brevedad.

AP: Su admiración por Dunst va más allá de “The Virgin Suicides”.

CAMPION: “Melancholia” ('Melancolía') para mí fue una de las mejores actuaciones femeninas que había visto en mi vida.

DUNST: Jane, nunca me has dicho eso. Voy a llorar.

CAMPION: Fue tan hermoso y el personaje que ella creó tan frágil. Simplemente me enamoré de ella y de su entendimiento mundano sobre el fin del mundo y la depresión con la que parecía estar agobiada. Kirsten está ahí para mí. Ella es mi Gena Rowlands, y lo digo en serio. Y nacimos el mismo día.

DUNST: Oh sí, las dos somos chicas del 30 de abril. Y Lars Von Trier.

AP: Leí que Elisabeth Moss fue considerada antes para el papel de Rose, pero hubo problemas de agenda.

CAMPION: No puedo pensar en nadie más para el papel ahora. Fue triste en ese momento, pero tenía a Kirsten en mente después de toda una vida viendo tu trabajo. Todo el mundo decía que Jesse (Plemons) sería un gran George. Él era renuente, pero Kirsten lo convenció.

DUNST: Jesse recibió el guion primero y yo le dije: “Vas a hacer esta película”. Yo era un buen paquete complementario para Jesse.

(NOTA DEL EDITOR: Plemons y Dunst están comprometidos y tienen dos hijos)

CAMPION: Hubo un momento en el que no sabíamos si nuestros horarios coincidirían.

DUNST: Almorcé con (la gente de Showtime) y casi lloré y les rogué que me dejaran hacer la película. Es por eso que usé una peluca en la película, porque se suponía que tenía que volver para hacer una segunda temporada (de la serie “On Becoming a God in Central Florida”). Luego quedé embarazada y no quise trabajar embarazada durante el COVID.

CAMPION: Creo que la peluca fue buena, porque al ver tu cabello ahora, es demasiado bonito.

DUNST: Me hizo lucir un poco desaliñada.

CAMPION: (Kirsten) tiene una calidad y una amabilidad tan hermosa y femenina que creo que es la esencia de Rose. Eso es muy importante para nuestra historia. Si no amamos a Rose y no nos preocupamos por lo que le está pasando, entonces no hay ninguna tensión.

DUNST: Soy mala hablando de lo que hago. No soy buena para expresar con palabras cómo voy a abordar algo. No es tan intelectual.

CAMPION: Yo confío en eso. De hecho, eso me gusta más. Recuerdo que una vez la miré detrás de la cámara y ella tenía que salir con una carga de ropa recién lavada y empezar a colgarla en la línea y mirar a su hijo. No podía creer lo curiosa que estaba simplemente de ver cómo haría eso.

AP: Hace mucho que mereces un Oscar, pero ¿significa eso algo para ti, Kirsten?

DUNST: Es lindo conocer a Jane de una manera diferente a interpretar a Rose porque interpretar a Rose no fue lo más divertido. Me divierte pensar en otras cosas. De hecho, hay algo de ti que me gusta para el papel que haré a continuación. Pensé, tengo que prestarle atención a Jane porque podría haber algo ahí para mí.

CAMPION: Mi antropología debería serle útil. Tengo mucha curiosidad por la gente.

DUNST: Estás muy presente. Ella tomó una foto con un iPhone de Jesse poniendo su mano en mi hombro y es una de las fotos de iPhone más hermosas que haya visto. ¿La forma en que ves el mundo? A menudo pienso que quiero cambiar contigo solo por una hora para ver cómo se siente.

CAMPION: Tú siempre sabes lo que es bueno. Ella y sus amigas... ¿qué dijiste, que era un buen camarón o algo así?

DUNST: Oh, sí, cuando vimos la película por primera vez dije: “Esto conseguirá muchos camarones”, que es una palabra en clave que tenemos mis amigas y yo porque es cursi hablar de premios. Entonces los llamamos camarones.

AP: ¿Cómo empezó eso?

DUNST: Mis amigas Laura y Kate Mulleavy de Rodarte. Nosotras decimos: “Esta película es bastante camaronera”, o “Nos merecemos algunos camarones por esto”. Es divertido.

AP: Bueno, Jane, ¿es emocionante volver a estar en la conversación sobre los camarones? (Campion ganó un Oscar en 1994 por el guion de “The Piano”, en español conocida como “El piano” o “La lección de piano”).

CAMPION: Creo que la conversación sobre camarones está diseñada para subir y bajar o lo que sea. No creo que sea útil involucrarse en ella. Siento que estamos viviendo la vida y disfrutando el momento. Pero, por supuesto, estoy encantada de que la gente lo esté experimentando de una manera fuerte y de que tenga apetito por material complejo. Empecé con la esperanza de tener un corto animado de tres minutos antes de una película en un festival de cine. La mayoría de los chicos dirían: “Oh, quiero ganar el Premio de la Academia o quiero hacer largometrajes”. Nunca dije eso porque iba más allá de mi comprensión. Las metas se fueron incrementando de a poco.

DUNST: Mi meta era estar en una serie de televisión. Y entonces llegó “Interview with the Vampire” ('Entrevista con el vampiro' de 1994).

___

