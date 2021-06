$!Japón: Cómplices de escape de Ghosn se disculpa en la corte

TOKIO (AP) — Dos estadounidenses acusados en Japón de ayudar al expresidente de Nissan Carlos Ghosn a violar su fianza y escapar al Líbano se disculparon el martes en un tribunal en Tokio.

“Lamento profundamente mis acciones y me disculpo sinceramente por causar dificultades al proceso judicial y al pueblo japonés. Lo siento”, dijo Michael Taylor, un ex Boina Verde, tratando de controlar el llanto.

Taylor, enjuiciado junto con su hijo Peter en el tribunal del distrito de Tokio, dijo en respuesta a preguntas de su abogado y los fiscales que Ghosn y la esposa de éste, Carole, le dieron información imprecisa.

Carole Ghosn le dijo a Taylor que su esposo había sido “torturado” y encadenado en confinamiento solitario, dijo el acusado. Ghosn también le dijo que fue maltratado, agregó.

Taylor dijo que ha sido tratado bien en Japón.

“Yo no sabía mucho sobre Japón. Todo lo que sé es que los japoneses son las personas más amigables que me he encontrado”.

Al inicio del juicio este mes, los Taylor dijeron que no iban a disputar las acusaciones, el equivalente en Japón a declararse culpable. Fueron arrestados el año pasado en Massachusetts y extraditados a Japón en marzo.

Peter Taylor, que presuntamente se reunió con Ghosn para planear el escape, también se disculpó ante el tribunal por los “problemas” que causó.

“Debo disculparme con el pueblo de Japón”, dijo Peter Taylor, inclinándose en reverencia ante los jueces.

“Luego de más de 400 días en la cárcel, he tenido mucho tiempo para reflexionar. Asumo plenamente la responsabilidad y me disculpo profundamente. Lo siento”, dijo.

Si son declarados culpables de ayudar a un delincuente, los Taylor enfrentan hasta tres años en prisión. Los juicios en Japón a menudo duran meses y la defensa ha indicado que quiere que el juicio termine lo más pronto posible. Mostrar remordimiento es considerado crucial para conseguir clemencia judicial.

Ghosn, que presidió Nissan durante dos decenios, fue arrestado en noviembre de 2018 y acusado, entre otras cosas, de falsificar reportes de acciones para ocultar la magnitud de sus compensaciones futuras y de violar la confianza al usar dinero de Nissan para ganancia personal.