$!Johnny Depp se retira de “Fantastic Beasts”

NUEVA YORK (AP) — Johnny Depp dejó la franquicia de “Fantastic Beasts” (“Animales fantásticos”) tras perder su caso por difamación contra el tabloide The Sun por un artículo de 2018 que lo calificó de “marido golpeador”.

Depp dijo el viernes en una carta publicada en Instagram que dejará el papel del oscuro mago Gellert Grindelwald después de que el estudio pidió su renuncia. Depp dijo que hacía el anuncio “a la luz de eventos recientes”.

“Deseo informales que Warner Bros. me pidió que renunciara a mi papel de Grindelwald en ‘Fantastic Beasts’ y yo he respetado y accedido a esa solicitud”, dijo Depp.

Warner Bros. confirmó la salida de Depp y dijo que seleccionará a otro actor para el papel. “Le agradecemos a Johnny por su trabajo en las películas hasta la fecha”, señaló el estudio en un comunicado. La tercera cinta entrega de “Fantastic Beasts” está actualmente en producción.

Depp también dijo que apelará el fallo que emitió un juez británico esta semana. Después de escuchar las declaraciones de Depp y su exesposa Amber Heard en el sonado caso, el juez Andrew Nicol dijo que las acusaciones contra Depp eran “sustancialmente ciertas”. Depp demandó a News Group Newspapers, editorial de The Sun, y a su editor ejecutivo Dan Wootton, por un artículo que lo acusaba de agredir a Heard.

“El juicio surrealista de la corte en Gran Bretaña no cambiará mi lucha para contar la verdad y confirmo que planeo apelar”, dijo Depp el viernes. “Mi decisión se mantiene firme y pretendo demostrar que todas las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no serán definidas por este momento”.

“Fantastic Beasts”, una precuela de la saga de “Harry Potter”, ha amasado casi 1.500 millones de dólares entre “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (“Animales fantásticos y dónde encontrarlos”) de 2016 y “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (“Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald”) de 2018. El viernes Warner Bros. pospuso el estreno de la tercera película de “Fantastic Beasts” de noviembre del próximo año al verano de 2022.