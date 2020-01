“Joker” encabeza nominaciones al Oscar con 11 menciones

NUEVA YORK (AP) — La muy debatida pero exitosa cinta de Todd Phillips sobre el origen del villano de los comics “Joker” (“Guasón”) encabezó la lista de candidatos a los Premios de la Academia con 11 nominaciones, mientras que la épica de la mafia de Martin Scorsese “The Irishman” (“El irlandés”); el cuento de hadas sobre Los Ángeles en los años 60 “Once Upon a Time ... in Hollywood” (“Había una vez en Hollywood”) de Quentin Tarantino y el retrato de Sam Mendes de la Primera Guerra Mundial “1917”, le siguieron de cerca con 10 menciones cada una.

Esas cuatro cintas estuvieron entre las nueve postuladas a mejor película el lunes, cuando se hizo el anuncio de las nominaciones a la 92da entrega de los Premios de la Academia. Las otras fueron: la adaptación de Greta Gerwig del clásico de Louisa May Alcott “Little Women” (“Mujercitas”), el drama de divorcio de Noah Baumbach “Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”), la sátira de Taika Waititi sobre la Alemania nazi “Jojo Rabbit', el drama de carreras de James Mangold “Ford v Ferrari” (“Contra lo imposible”) y la sátira de clase de Bong Joon Ho “Parasite' (“Parásitos”), la primera cinta coreana nominada y apenas 11a en lengua no inglesa.

Aunque se anticipaba que le iba a ir bien a “Joker” en las nominaciones del lunes, el abrumador apoyo de la academia a una película que estuvo lejos de ser una favorita de la crítica resultó inesperado. Las candidaturas del filme incluyen mejor actor para Joaquin Phoenix y mejor director para Phillips.

Aunque un récord de 62 mujeres (cerca de un tercio de los candidatos) fueron nominados el lunes, La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas le dio mayor peso a un puñado de películas dirigidas a y realizadas por hombres. Por 87ma ocasión, sólo fueron nominados hombres en la categoría de mejor director.

Hollywood, en medio del auge del streaming, también le dio a Netflix mayor reconocimiento que nunca, con 24 nominaciones. Las 10 para “The Irishman” representaron un empate para Netflix tras las de “Roma” de Alfonso Cuarón el año pasado. Scorsese, ganador de un Oscar por “The Departed” (“Los infiltrados”), fue postulado a mejor director por novena vez. La cinta también le mereció candidaturas a Al Pacino, Joe Pesci y sus efectos especiales rejuvenecedores. “Todos nos entregamos por completo en esta película”, dijo Scorsese en un comunicado.

“1917” siguió su victoria en los Globos de Oro y su buen estreno en Estado Unidos con nominaciones no sólo por sus méritos técnicos (incluyendo la dirección de Mendes y la cinematografía de Roger Deakins), sino también mejor guion.

“Once Upon a Time ... in Hollywood” fue igualmente nominada en todas las categorías anticipadas, incluyendo dos para Tarantino, dirección y guion; mejor actor para Leonardo DiCaprio y mejor actor de reparto para Brad Pitt.

Pese a que fue un año histórico para las mujeres detrás de las cámaras, las realizadoras fueron nuevamente marginadas del Oscar al mejor director. La candidata más probable era Greta Gerwig (“Little Women”), que fue la última mujer nominada, hace dos años por “Lady Bird”.

“Felicidades a esos hombres”, dijo Issa Rae, quien presentó las candidaturas junto a John Cho.

Y hubo muchas sorpresas. Awkwafina, quien se encaminaba a convertirse en la segunda mujer estadounidense de origen asiático nominada a mejor actriz (la primera fue Merle Oberon en 1936, pero ocultó su origen sudasiático), no fue postulada por su aclamado papel en “The Farewell” (“La despedida”). Otros pasados por alto fueron “Frozen 2”, la cinta animada con mayores ingresos; Beyoncé por su canción para “The Lion King” (“El rey león”) y el exitoso documental “Apollo 11”.

Más notoriamente, Jennifer López, considerada de lejos una favorita a mejor actriz de reparto por su papel en “Hustlers” (“Estafadoras de Wall Street”), tampoco recibió su primera nominación al Oscar.

Todas estas omisiones hicieron que estos Premios de la Academia sean los menos diversos desde el escándalo de #OscarsSoWhite (#OscarTanBlanco) que llevó a la Academia a diversificar su membresía. La única actriz de color nominada fue la británica Cynthia Erivo por su papel de Harriet Tubman en “Harriet”.

Las otras candidatas a mejor actriz son: Scarlett Johansson por “Marriage Story”, Saoirse Ronan por “Little Women”, Charlize Theron por “Bombshell” (“El escándalo”) y Renée Zellweger por “Judy”.

Por el premio al mejor actor, Antonio Banderas compite por su trabajo en “Dolor y gloria” de Pedro Almodóvar con Leonardo DiCaprio, por “Once Upon a Time ... in Hollywood”; Adam Driver, por “Marriage Story”; Jonathan Pryce, por “The Two Popes” (“Los dos papas”), y Phoenix por “Joker”.

Las nominadas a mejor actriz de reparto son Kathy Bates por “Richard Jewell”, Laura Dern por “Marriage Story”, Scarlett Johansson por “Jojo Rabbit”, Florence Pugh por “Little Women” y Margot Robbie por “Bombshell”.

El premio al mejor actor de reparto se lo disputarán Tom Hanks por “A Beautiful Day in the Neighborhood” (“Un buen día en el vecindario”), Anthony Hopkins por “The Two Popes”, Brad Pitt por “Once Upon a Time ... in Hollywood”, Joe Pesci por “The Irishman” y Al Pacino, por “The Irishman”.

Las candidatas a mejor largometraje internacional son “Corpus Christi” de Polonia; “Honeyland” de Macedonia del Norte; “Les Miserables” de Francia; “Dolor y gloria” de España y “Parasite” (“Parásitos”) de Corea del Sur.

Los nominados a mejor director: Bong Joon Ho por “Parasite”, Sam Mendes por “1917”, Todd Phillips por “Joker”, Martin Scorsese por “The Irishman” y Quentin Tarantino, “Once Upon a Time ... in Hollywood”.

Por el premio al mejor lagometraje documental compiten “American Factory”, “The Cave”, “The Edge of Democracy”, “For Sama” y 'Honeyland'.

Y por mejor cinta animada “How to Train a Dragon: The Hidden World” (“Cómo entrenar a tu dragón 3”), “Toy Story 4”, “I Lost My Body” (“Perdí mi cuerpo”), “Klaus” y “Missing Link” (“Sr. Link”).

Por segundo año consecutivo la ceremonia de los premios Oscar se realizará sin anfitrión.

La gala será el 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles y se transmitirá nuevamente en vivo por la cadena ABC. El año pasado la ceremonia promedió 29,6 millones de espectadores, un incremento de 12% respecto al 2018.

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP.