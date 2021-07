$!Jornada de protestas con causas múltiples en Cuba

La primera transición

Bajo Raúl, se concretó en Cuba la microempresa privada, los cubanos fueron autorizados a viajar al exterior sin las complicaciones de antaño, se fortaleció la estrategia de crecimiento del turismo, se puso en ejecución una nueva ley de inversión extranjera, se aprobó una actualización completa del sistema económico (no concluida, de hecho) y se inició un acercamiento histórico con Estados Unidos y la Unión Europea, lo que redundó en un reflorecimiento de la maltrecha economía nacional.

Cuando Fidel enfermó, a principios de los 2000, su hermano Raúl tomó el comando del país de manera interina en el 2002 y luego de forma oficial en el 2006. Contrario a lo que se cree, no fue un cambio cosmético, pues el menor de los Castro Ruz inició una serie de reformas al aparato socialista cubano que nunca se hubieran pensado bajo la tutela del “Comandante en Jefe”.

La era Obama

Trump al poder

La agresiva estrategia de Trump, al combinarse con la salida de Raúl, abrió un espacio para que los defensores del continuismo ganaran puntos en sus argumentaciones y a Díaz-Canel no le quedó otra ruta que aliarse con la vieja escuela.

El triunfo del republicano Donald Trump cambió el curso de las cosas radicalmente. En sus cuatro años de poder, Trump no sólo revirtió lo logrado por Obama, sino que lo llevó más allá. Desde la Casa Blanca recrudeció el bloqueo económico y lo llevo a un nivel práctico que no se veía desde los años noventa.

Llegó la pandemia

Los precios en el próspero mercado negro cubano se multiplicaron y la situación comenzó a hacerse insostenible. Mientras, el gobierno tuvo que comenzar a decidir dónde poner el poco dinero que recogía del turismo, si en alimentos, combustible o en insumos de salud. Al final, no había dinero suficiente para ninguno de los tres y una escasez no vista desde la caída del bloque soviético se hizo presente en el país en los últimos meses.

Las manifestaciones

Sí quedó claro que un buen sector de la población está dispuesto a manifestar sus incomodidades en las calles, algo no acostumbrado en Cuba.

El gobierno respondió con contramanifestaciones, operativos de represión de las protestas y el corte de internet. Ha comenzado a contener el alzamiento popular, el cual no cuenta con una dirigencia o un líder más allá que el descontento colectivo.

La jornada de protestas fue espontánea y tomó por sorpresa a las autoridades cubanas. Se reportaron por toda la isla, algo no visto desde las revueltas que llevaron al triunfo de la Revolución en 1959 o en el Maleconazo de 1994.

En resumen

Entonces, ¿qué pasa en Cuba? En Cuba reventó el hastío colectivo por la situación económica, en primer lugar, y la situación política, en segundo.

Esta explosión tiene que ver con la combinación de estos factores: la melancolía y buena vida de los años de Obama, el recrudecimiento del bloqueo por parte de Trump, el crecimiento de la corrupción estatal (señalada por Raúl Castro Ruz como el principal enemigo del país), las ineficiencias del sistema y las malas decisiones en el manejo de la COVID-19.

Pero hay una gran razón que se mueve por lo bajo de manera silente: el cambio generacional. Los grandes dirigentes de la Revolución han ido muriendo o se han retirado y su relevo no tiene la misma penetración entre los cubanos, lo cual es el mayor problema que tiene Díaz-Canel. Mientras, las nuevas generaciones de cubanos no vivieron el romance revolucionario y no sienten el mínimo respeto por el socialismo, por lo que claman a gritos por reformas económicas y democráticas.

Es por ahí que andan los tiros. Estas protestas no acabarán con la Revolución cubana. Esa es la realidad, porque el sistema cuenta todavía con una importante red de apoyo, sobre todo, en el oriente de la isla. Aunque sí ha sacudido sus estructuras y veremos, en poco tiempo, cuando las aguas bajen un poco su nivel, cambios importantes en la economía de Cuba, porque simplemente no queda otra, porque el cambio es una ley de vida.