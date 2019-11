$!Jóvenes de EEUU prefieren el sabor menta de Juul para vapear

Una investigación en Estados Unidos mostró que los adolescentes que utilizan cigarrillos electrónicos prefieren los fabricados por Juul Labs, y el sabor menta es el favorito de muchos. Eso indica un cambio después de que sacaran de las tiendas los sabores más dulces de Juul.

Los resultados son parte de dos estudios publicados el martes en la versión digital de la revista Journal of the American Medical Association. Estos incluyen un informe del gobierno estadounidense basado en un sondeo que indica que la epidemia de vapeo entre los adolescentes en Estados Unidos no muestra señales de disminuir.

Un estimado de 11% de estudiantes de los primeros dos años de secundaria y 28% de los últimos cuatro años de secundaria encuestados en este año utilizó vaporizadores en el mes previo. Eso representa más de 5 millones de usuarios jóvenes, comparado con 3,6 millones del año pasado.

Los resultados se publican tras un llamado del gobierno el presidente Donald Trump en septiembre de prohibir prácticamente todos los sabores para vapear.