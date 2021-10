Juez ordena registrar a niña 'apátrida' en España

Una niña nacida durante el viaje de su madre de Camerún a Europa debe quedar registrada en España para impedir que se la declare apátrida y garantizar sus plenos derechos bajo la ley española, según el fallo de un juez.

Según documentos de la corte a los que tuvo acceso The Associated Press el miércoles, el nacimiento de la niña el 27 de marzo de 2020 en Orán, Argelia, no fue registrado por las autoridades argelinas.

Madre e hija arribaron a España cuando la pequeña tenía un año y dos días de edad. Ambas viven desde entonces en un centro humanitario en la provincia de Córdoba. Una prueba de ADN confirmó que la mujer es la madre de la niña.

Es una niña que no existe para la ley porque no la han registrado, escribió el juez Francisco Ortega. El Estado de Argelia no tiene un registro de su nacimiento. Tampoco existe una prueba de que el Estado de Camerún lo haya hecho.

Ortega explicó que el registro es un requisito de la norma internacional que obliga a los Estados, incluida España, ha registrar inmediatamente a cualquier niño que no haya sido registrado previamente en un Estado anterior.

España exige la anotación en el registro civil para que la persona tenga sus documentos de identidad, acceso a los servicios de salud y la educación.

Lorena García, una abogada que asesoró a la fiscalía acerca del caso, dijo a la AP que la orden del juez era la primera de su tipo en España.

Es una cuestión de derechos humanos en el sentido más amplio y de la ley en el sentido más estricto, dijo. El objetivo es proteger a la menor.