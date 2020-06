Jugadores de NBA aceptan términos para reanudar campaña

Tras reconocer que ninguna opción habría estado exenta de riesgos durante la pandemia, el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo el viernes que crece la preocupación compartida por la liga y sus jugadores, de cara a la reanudación de la campaña, prevista para el próximo mes.

Hay algo que va en aumento también: El número de casos de coronavirus en el estado de Florida, que albergará la temporada.

Pero la liga y el sindicato de jugadores siguen adelante. Definieron el acuerdo que permitirá el regreso de la NBA.

Y los equipos comenzarán a llegar al complejo de Disney, cerca de Orlando, en menos de dos semanas.

Se conocían ya muchos detalles del acuerdo, como la forma en que se aplicarán “estrictos protocolos de salud seguridad para los 22 equipos que participarán”. No habrá fanáticos en el graderío, y los partidos se llevarán a cabo en tres arenas diferentes del complejo Wide World Sports de ESPN.

Pero en momentos en que se completaron esos protocolos, el condado de Orange, que incluye a Orlando, presentaba un índice de 5% de resultados positivos de coronavirus en las pruebas respecto de los 10 días anteriores.

En los 10 días siguientes, el índice de pruebas positivas en la zona se había incrementado a poco más de 15%.

“A fin de cuentas creemos que será más seguro dentro de nuestro campus que fuera”, dijo Silver el viernes por la tarde. “Pero la señal que enviamos es que esto definitivamente no será como solía ser. Está lejos de ser la forma idónea de terminar nuestra temporada y requerirá de tremendos sacrificios de todos los involucrados”.

Silver dijo que la liga trabaja con Disney para aplicar pruebas al menos a algunos de los empleados en el complejo, puesto que podrían estar en el mismo espacio que los jugadores de la NBA.

El comisionado señaló que ello reforzaría la seguridad en el lugar.

Una vez que los jugadores lleguen a Disney, se les realizarán pruebas diarias. Por ahora, los análisis se realizan cada tercer día, de manera obligatoria, en los 22 equipos que participarán de la reanudación de la campaña.

Los resultados de las primeras 302 pruebas, realizadas el martes, arrojaron 16 casos positivos del virus.

“Pienso que aunque fuera uno habría sido preocupante”, dijo Michele Roberts, directora de la Asociación de Jugadores de la NBA. “Pero, que me perdone Dios, en cierto modo me sentí francamente aliviada de que el número no fuera mayor... Esto me dice que la gran mayoría de nuestros jugadores ha hecho exactamente lo que debería hacer para mantenerse a salvo”.

Silver consideró posible que, si hay una propagación significativa del virus dentro del complejo, “ello llevaría a parar” la actividad. Consideró que la liga no ha definido qué número la llevaría a frenar de nuevo la campaña.

Por ahora, se sigue trabajando con los jugadores y las autoridades de salud, a fin de determinar cuál sería esa cifra.