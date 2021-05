Juventus supera al Atalanta y se corona en Copa Italia

REGGIO EMILIA, Italia (AP) — Gianluigi Buffon alzó el último trofeo de su brillante trayectoria con la Juventus, que dio al menos algo de lustre a una campaña por lo demás decepcionante.

El conjunto de Turín se impuso el miércoles 2-1 sobre el Atalanta para extender su récord con la conquista de su 14to título de la Copa Italia, donde el astro portugués Cristiano Ronaldo nunca se había coronado.

Los Bianconeri perdieron la final del año pasado.

“Hoy he sentido una gran emoción. Finalizar así me enorgullece. Me ha encantado compartir con mis compañeros muchas aventuras hasta llegar a esta final”, dijo Buffon, el arquero de 43 años. “La gente de la Juventus, el cuerpo técnico, el presidente y mis compañeros serán siempre parte de mi vida. Pienso que he dado mucho amor, profesionalismo, orgullo y coraje cada vez que he entrado a la cancha con esta casaca, y estoy honrado por ello”.

Dejan Kulusevski y Federico Chiesa anotaron por la Juve. Ruslan Malinovskyi empató provisionalmente por el Atalanta poco antes del medio tiempo.

Hubo aficionados que pudieron festejar la coronación de la Vecchia Signora. Aproximadamente 4.300 espectadores lograron ingresar, luego que el gobierno italiano dio su visto bueno para que el graderío del estadio Mapei en Reggio Emilia se ocupara al 20%.

“Esta final sí le hizo honor a su nombre, al realizarse frente a los aficionados. Estamos contentos por eso también”, comentó el técnico juventino Andrea Pirlo, quien festejó el miércoles su 42do cumpleaños.

Los espectadores han tenido prohibida la entrada a los estadios durante buena parte del último año, salvo por un periodo tras el comienzo de la campaña, cuando se permitió un máximo de 1.000 personas.

Fue el segundo trofeo de Pirlo en su primera campaña como entrenador. En enero, había conquistado la Supercopa de Italia.

Sin embargo, con Pirlo concluyó un reinado de nueve años de la Juve en la Serie A. El Inter se coronó, y Juventus está además en peligro de finalizar por debajo de los cuatro primeros, con lo que quedaría fuera de la Liga de Campeones.

“Teníamos muchos deseos de ganar. Pese a una temporada que no fue tan positiva, nos reagrupamos y pensamos que merecíamos este trofeo”, dijo Pirlo.

Atalanta buscaba su primer cetro de la Copa Italia desde 1963. Había perdido sus tres finales previas, incluida la de 2019, ante la Lazio.

“Ganar el título en Italia es sumamente difícil para los equipos que no son considerados de los grandes, y es lo mismo en la Copa Italia”, explicó el entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini. 'Estamos contentos por haber llegado a la final y haber dado un encuentro competitivo. También estamos felices por habernos clasificado a la Liga de Campeones por tercer año consecutivo.

“Lograr nuestras metas es una victoria para nosotros. Estoy decepcionado por los chicos, que jugaron con un gran deseo de ganar. Pero así es el fútbol. ciertamente debemos mantener la cabeza en alto”.

Los dirigidos por Gasperini tuvieron un buen comienzo, con un avance del colombiano Duván Zapata por la izquierda. Tras un pase retrasado, el argentino José Palomino disparó, pero Buffon detuvo el esférico con las piernas.

El guardameta ganador del Mundial tiene previsto marcharse de la Juve —por segunda ocasión— al concluir la temporada.

Juventus tomó la ventaja a los 31 minutos, con una contra a la que dio inicio el colombiano Juan Guillermo Cuadrado. Weston McKennie envió un pase para que Kulusevski definiera combado y a segundo palo.

Atalanta equilibró 10 minutos después, cuando Remo Freuler ganó una pelota en un duelo con el volante Adrien Rabiot. Tras un centro rasante, Malinovskyi disparó a las redes.

Los Bianconeri marcaron a los 72, con una pared entre Chiesa y Kulusevski, que antecedió a un disparo corto y al costado izquierdo.