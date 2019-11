$!Kabul envía 3 presos a Qatar para intercambio, según Talibán

ISLAMABAD (AP) — Tres prisioneros talibanes liberados por el gobierno afgano volaron a Qatar y se esperaba que fueran intercambiados por un estadounidense y un australiano retenidos por los insurgentes desde su secuestro en 2016, según dijeron el martes representantes talibanes.

En un primer momento se desconocía el paradero de los dos rehenes, el estadounidense Kevin King y el australiano Timothy Weeks.

El intercambio se realizaría probablemente el martes, indicaron los representantes talibanes a The Associated Press. Tres miembros de la milicia llegaron el lunes a Qatar, en el Golfo Pérsico. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar con los medios.

Entre los prisioneros liberados estaba Anas Haqqani, hermano menor del número dos del Talibán, Sirajuddin Haqqani, que también lidera la temible red Haqqani.

El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, anunció hace una semana la “liberación condicional” de los tres talibanes, indicando en una rueda de prensa emitida en vivo por televisión que había sido una decisión muy difícil que sentía debía tomar en interés del pueblo afgano.

King y Weeks, los dos rehenes capturados por el Talibán, fueron secuestrados en 2016 ante la Universidad Americana de Kabul, donde ambos son profesores.

El intercambio pretendía facilitar un reinicio de las conversaciones para poner fin a los 18 años de guerra en Afganistán y preparar la futura retirada de las tropas estadounidenses en el país.

Estados Unidos estuvo cerca de un acuerdo con el Talibán en septiembre, pero una nueva oleada de violencia en la capital afgana, en la que murió un soldado estadounidenses, frenó en seco las negociaciones y un acuerdo inminente.

El periodista de Associated Press Tameem Akhgar en Kabul, Afganistán, contribuyó a este despacho.