Kenin encuentra su ritmo pero prevé una tercera ronda 'dura' contra Jabeur

Nueva York, 3 sep (EFE).- La estadounidense Sofia Kenin, que se perfila como favorita en el Abierto de Tenis de EE.UU., previó este jueves una tercera ronda 'dura' contra su próxima rival, la turca Ons Jabeur, a la que venció el pasado enero en el Open de Australia antes de coronarse con el título.

Kenin, de 21 años y segunda cabeza de serie, superó hoy a la adolescente canadiense Leylah Fernández en un partido de dos sets del que dijo sentirse 'orgullosa' en una rueda de prensa posterior, en la que también tanteó su nivel y sus posibilidades tras competir recientemente en el Masters 1000 de Cincinnatti.

'De cara al US Open, la semana pasada en Cinci y después, las prácticas no eran las mejores y no me sentía al 100 %. Me siento contenta con la manera en que me he recuperado. Soy capaz de encontrar mi ritmo de nuevo', afirmó la número uno del tenis femenino estadounidense.

Sobre Jabeur, aseguró que en las veces que ha coincidido con ella durante diferentes torneos ha creado una buena relación de respeto en la que caben hasta bromas, aunque en su siguiente encuentro no las habrá sobre la cancha, donde primará la 'seriedad'.

'Es cuestión de tomar mis oportunidades, de ejecutar mis lanzamientos, servir bien, jugar agresivamente. Siento que va a ser duro porque conoce mi juego y perdió contra mí la última vez en Australia. Yo también siento que conozco bien su juego. Veremos cómo se desarrolla, será un buen partido', explicó.

Kenin destacó la importancia de lograr éxito en casa tras el Grand Slam de Australia, que le ha ayudado con su 'confianza' y su 'imagen', pero aseguró que juega por ella misma, aunque 'está bien devolvérsela a la gente que no cree en ti o no te trata justamente'.

'A veces sentí que me pasaban por alto, que no me tomaban en serio, diferentes cosas. No quería centrarme en eso y obviamente no me centraba. Yo estoy aquí para jugar para mí. Mi padre está conmigo, a mi lado', agregó Kenin. EFE