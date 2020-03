La Copa América de Argentina y Colombia pasa a 2021

BUENOS AIRES (AP) — A tono con el pánico mundial que ha provocado la pandemia del coronavirus, la CONMEBOL aplazó para 2021 la Copa América que iba disputarse a mediados de este año en Argentina y Colombia.

La entidad rectora del fútbol sudamericano informó el martes que las nuevas fechas del torneo son del 11 de junio al 11 julio de 2021.

Tampoco se modifica el inédito plan de escenificar la Copa América en dos países.

Según la CONMEBOL, la decisión obedeció a un “detallado análisis de la situación en torno a la evolución mundial y regional” del COVID-19 y “de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en materia de salud pública para extremar las precauciones”.

El aplazamiento coincidió que el anuncio de la UEFA de aplazar la Eurocopa por un año. Tanto el campeonato europeo como el sudamericano se jugarán en las mismas fechas.

“Es una medida extraordinaria para una situación inesperada”, dijo el presidente de la CONMEBOL Alejandro Domínguez en un comunicado. “Y por lo tanto responde a la necesidad fundamental de evitar una evolución exponencial del virus; presente ya en todos los países de las asociaciones miembro de la confederación”.

El COVID-19 ha infectado más de 190.00 personas en todo el mundo, y la cifra de muertos supera los 7.500.

Un funcionario con conocimiento directo de la decisión de la CONMEBOL dijo que las dos entidades rectoras trabajaron en conjunto, poniéndose de acuerdo en el tema de la cesión de jugadores. La persona habló con The Associated Press con la condición de no ser identificada debido a que no estaba autorizada para dar declaraciones.

Es así que Lionel Messi y Neymar, dos de los máximos astros sudamericanos, podrán jugar con sus clubes europeos si los partidos se reanudan esta temporada.

En su mensaje, Domíguez dio las gracias a su contraparte de la UEFA Aleksander Ceferin por “la decisión coordinada” de posponer la Euro 2020 “para beneficio de toda la familia del fútbol”.

La CONMEBOL ya había suspendido sus otros dos torneos de clubes, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, debido al virus. Con el aval de la FIFA, las 10 federaciones sudamericanas también postergaron las dos primeras fechas de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, que habían programadas para fines de este mes.

Las ligas sudamericanas también fueron paralizadas, la última Argentina este martes. En el caso de Brasil siguen en disputa los torneos estatales.

En un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) afirmó que la organización de la Copa América “hoy queda en segundo plano para proteger la salud y seguridad de las selecciones, aficionados, medios de comunicación y ciudades anfitrionas”.

En tanto que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, dijo que “por lo pronto” no se modificará el formato.

“Los grupos ya están sorteados, el calendario está establecido”, dijo Jesurun. “En principio creeríamos que no habrá modificación, solamente las fechas”.

“Fue una decisión que se venía venir”, subrayó.

El nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados para muchos y la gran mayoría se recupera. Pero otras personas, especialmente ancianos o pacientes con problemas médicos previos, pueden sufrir complicaciones más graves como la neumonía. Más de 79.000 personas se han recuperado de la enfermedad.

La última Copa América se jugó el año pasado en 2019 y fue ganada por el anfitrión Brasil. La que se iba a montar en Argentina y Colombia iba a ser la tercera desde 2015 — ese año se realizó un torneo en Chile y al año siguiente una edición Centenario en Estados Unidos. Los chilenos salieron campeones en ambas.

El certamen de este 2020 iba a permitir a la Copa América ponerse en sintonía con la Eurocopa, disputándose al mismo tiempo cada cuatro años.