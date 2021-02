La Filarmónica de NY lanza su propio servicio de streaming

La Filarmónica de Nueva York lanzó el lunes un servicio de streaming de video y audio a la carta llamado NYPhil+, disponible por 50 dólares anuales o 4,99 dólares mensuales.

La selección inicial incluye “Prisoner of the State” de David Lang y “Fire in My Mouth” de Julia Wolfe, ambos con el director musical Jaap van Zweden, y un nuevo concierto con el director David Robertson y el pianista Emanuel Ax.

Abarca cinco décadas del programa de conciertos “Live From Lincoln Center” de PBS, así como transmisiones en vivo por Facebook.

No incluye de momento presentaciones con Leonard Bernstein, el director musical de la orquesta de 1958 a 1969.

Nuevos programas se irán agregando en los próximos meses.

La Filarmónica de Nueva York dejó de dar conciertos en vivo a gran escala el pasado marzo debido a la pandemia del nuevo coronavirus.