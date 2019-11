La Habana inicia 500 aniversario con fuegos artificiales

LA HABANA (AP) — Fiestas populares, restauración de monumentos, arreglo de calles, un espectáculo de fuegos artificiales y hasta un mensaje del papa Francisco: los residentes de La Habana festejaron el viernes por la noche el inicio del 500 aniversario de la capital de Cuba.

Las autoridades engalanaron a la urbe y planificaron todo tipo de actividades desde la reapertura de mercados de comienzos del siglo XX a la inauguración de muestras fotográficas alegóricas, a la exhibición de autorretratos del pintor español Francisco de Goya prestados al Museo Nacional de Bellas Artes o galas de ballet.

“Esto es muy novedoso”, dijo emocionado a The Associated Press Jorge Fustes, un estilista de 66 años que fue con su familia al Malecón de La Habana para ver los espectaculares fuegos artificiales que saludaron a la urbe. “En La Habana nací, me hice profesional. Soy parte de ella y ella es parte de mí. Lo que me gusta es su gente solidaria”.

Miles de capitalinos desafiaron el aguacero para ver los artificios luminosos que duraron unos 15 minutos y terminaron con las frases “500 Habana” y “Viva Fidel”, en homenaje al fallecido expresidente Castro, en fuegos artificiales de color rojo.

El aniversario es el sábado, pero la tradición marca que desde el viernes se espere la fecha con una “vuelta a la ceiba”, que consiste en rodear el árbol plantado en el lugar fundacional como una forma de atraer la buena suerte y que recuerda a otro de aquellos tiempos.

La Habana fue fundada por conquistadores españoles el 16 de noviembre de 1519 junto a la bahía que lleva su nombre. Unos años antes se había intentado desarrollar otro asentamiento, que fracasó y del que, incluso hoy en día, se desconoce su ubicación exacta.

Además de la “vuelta a la ceiba” y el espectáculo de 16.000 fuegos artificiales, para el viernes en la noche se programaron bailables con las más importantes agrupaciones del país.

El papa Francisco hizo llegar el viernes un videomensaje a los residentes de la ciudad de San Cristóbal de La Habana, como fue bautizada.

“Pido al Señor que estos pilares de fe y caridad y esperanza que los sostienen, así como la alegría que los caracteriza, se renueven y acrecienten en este tiempo de gracia jubilar”, dijo el pontífice, quien visitó la ciudad en 2015.

Los actos centrales del aniversario tendrán lugar el sábado, cuando el presidente, Miguel Díaz-Canel, reciba a personalidades en el recién restaurado Capitolio. Se desconoce la lista de invitados y una gala.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitaron esta semana la isla para homenajear a la ciudad en sus 500 años.

