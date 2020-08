La inesperada muerte de Chadwick Boseman conmociona a Hollywood

Javier Romualdo

Los Ángeles (EE.UU.), 28 ago. (EFE).- La muerte del actor Chadwick Boseman, a los 43 años un viernes noche en Los Ángeles por cáncer de colon, ha conmocionado a Hollywood y al mundo del entretenimiento de Estados Unidos, que pierde a su célebre 'pantera negra' y a uno de los actores más queridos por la comunidad afroamericana.

Un breve comunicado de sus representantes anunciaba la trágica noticia al tiempo que confirmaba una enfermedad sobre la que Boseman nunca habló públicamente, a pesar de estuvo en tratamiento durante cuatro años y de que rodó muchas de sus películas, incluida 'Black Panther' entre sesiones de quimioterapia y cirugías.

'Chadwick perseveró a través de todo y les trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar. Desde 'Marshall' hasta 'Da 5 Bloods', 'Ma Rainey's Black Bottom' de August Wilson y varios más, todos fueron filmados durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia', informaron sus representantes sobre une enfermedad diagnosticada en 2016.

Instantes posteriores, estudios cinematográficos, la Academia de Hollywood, directores y otras personalidades del espectáculo se mostraron sorprendidos y tristes por la mala noticia.

Además era un actor muy querido por la comunidad negra de Estados Unidos: Pues encarnó en la gran pantalla a figuras afroamericanas emblemáticas como el deportista Jackie Robinson en '42' (2013) y el músico James Brown 'Get on Up' (2014), y participó en la última cinta de Spike Lee 'Da 5 Bloods', estrenada este mismo verano.

Pero su gran papel fue el de 'Black Panter' en la franquicia Marvel, que dedicó una cinta a este superhéroe que recaudó en todo el mundo 1.347 millones de dólares y se convirtió en todo un emblema de orgullo para su base de seguidores.

HOLLYWOOD RECIBE CON SORPRESA LA MUERTE DE BOSEMAN

'Nuestros corazones están destrozados y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. Su legado vivirá para siempre. Descanse en paz', publicó Marvel en sus perfiles oficiales.

Boseman interpretó a este superhéroe en varios filmes del popular universo cinematográfico de Marvel: 'Captain America: Civil War' (2016), 'Black Panther' (2018), 'Avengers: Infinity War' (2018) y 'Avengers: Endgame' (2019), esta última la cinta más taquillera de la historia.

Pero además iba a continuar con el superhéroe en una nueva entrega cuyo rodaje estaba previsto para el año que viene.

Por su parte, la Academia de Hollywood, que entrega anualmente los Óscar también dedicó unas palabras: 'Una pérdida inconmensurable. Desde 'Black Panther' hasta 'Da 5 Bloods', Chadwick Boseman aportó fuerza y luz a la pantalla en todo momento'.

El cineasta Jordan Peele ('Us') fue uno de los primeros en reaccionar al calificar la muerte de 'golpe aplastante'.

A Peele siguieron personalidades del cine como Viola Davis, Issa Rae, Octavia Spencer, Sterling K. Brown y Halle Berry, quién reflexionó: 'Nunca sabes realmente por lo que están pasando las personas que te rodean, sé amable con ellas cada minuto que pasen juntos'.

También Chris Pratt, compañero de Boseman en Marvel se unió a las condolencias al recordar que era 'una gran persona' con 'inmensurable talento'.

Mark Ruffalo dijo que trabajar con Boseman fue 'el mayor honor' al descubrir una persona 'humana y sincera'.

Gabrielle Union aseguró que el actor era 'un auténtico caballero en la pantalla y en la vida', mientras que Sharon Stone añadió que 'es inimaginable' que se haya ido y envió dedicatorias a su familias.

Asimismo, nombres de la música como Mariah Carey y el rapero G-Eazy se sumaron a las reacciones inmediatas.

UNA CARRERA LLENA DE PLANES FUTUROS

La muerte de Boseman ha sido tan inesperada que el actor tenía varios proyectos pendientes por rodar y estrenar.

Marvel confirmó que filmaría una secuela de 'Black Panther' durante una convención de Disney a la que el actor no pudo acudir, de manera entonces sorprendente, el verano pasado.

Asimismo, hace diez días acababa de firmar un contrato con Universal Content Productions para producir una serie, después de estrenar este mismo verano 'Da 5 Bloods' para Netflix.

Entre los proyectos finalizados que se lanzarán de manera póstuma figuran 'Ma Rainey's Black Bottom', junto a Viola Davis, y la serie animada de Marvel 'What If...?'. EFE