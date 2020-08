La NBA reanuda sus partidos tras dos días de protesta por violencia racial

Houston (EE.UU.), 28 ago (EFE).- La Liga de baloncesto femenino de la WNBA reanudará este viernes su actividad después de dos jornadas suspendidas en protesta por el último caso de violencia racial en Estados Unidos.

La WNBA hizo su anuncio a través de su cuenta de Twitter que incluye la foto de las jugadoras arrodillas en el campo.

Los partidos que no se jugaron serán programados para los próximos días. Y en la jornada de este viernes habrá tres encuentros: Minnesota-Atlanta, Los Angeles-Connecticut y Washington-Phoenix.

Jugadores y directivos rechazaron el ataque a tiros de un policía al ciudadano de raza negra Jacob Blake, el domingo pasado en Kenosha, Wisconsin.

La WNBA ha hecho de la justicia social la plataforma principal para su temporada 2020, con jugadoras que llevan el nombre de Breonna Taylor en la parte posterior de sus camisetas.

Taylor, una mujer negra que murió en una redada de la policía de Louisville mientras se encontraba en su casa sin recibir ningún aviso, y otras mujeres que han resultado muertas o heridas en acciones policiales han sido el foco de la WNBA y la campaña 'Say Her Name', que busca crear conciencia. EFE